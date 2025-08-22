Очистка воды превращается в загрязнение: эти признаки указывают на необходимость замены фильтра

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Очистительные системы помогают улучшить вкус и качество воды, а также защищают организм от вредных примесей. Но эффективность работы фильтра напрямую зависит от состояния картриджа. Если его не заменить вовремя, фильтр перестанет выполнять свои функции, а вода может стать опасной для здоровья.

Основные признаки износа фильтра

Изменение вкуса воды

  • Исправный фильтр делает воду мягкой и приятной на вкус. Если появилась горечь, металлический или хлорный привкус, значит, картридж больше не справляется с задачей.

Мутность или посторонний оттенок

  • Чистая вода должна быть абсолютно прозрачной. Появление желтоватого или коричневатого оттенка — сигнал, что фильтрующий элемент засорён.

Осадок в чайнике и посуде

  • Если на стенках и дне появляется накипь или минеральный налёт, значит, соли жёсткости снова проходят через фильтр.

Дополнительные признаки, о которых часто забывают

  • Снижение напора воды: засорённый картридж пропускает меньше жидкости.
  • Запах: неприятный или химический запах говорит о размножении бактерий или накоплении загрязнений.
  • Срок службы по паспорту: даже без внешних признаков износ наступает после определённого времени работы (в среднем 2-6 месяцев).

Как продлить срок службы фильтра

  • Регулярно промывайте систему, особенно после длительного простоя.
  • Следите за качеством исходной воды — при повышенной жёсткости или мутности менять картриджи придётся чаще.
  • Не используйте фильтр дольше рекомендованного срока, даже если вода кажется чистой.

Почему нельзя тянуть с заменой

Старый фильтр не только перестаёт очищать воду, но и может стать источником загрязнения. На накопленных слоях оседают бактерии и микроорганизмы, которые быстро размножаются в тёплой и влажной среде.

Уточнения

Фильтр для воды - устройство или технологическая установка для очистки воды от механических, нерастворимых частиц, примесей, солей жёсткости, хлора и его производных, а также от вирусов, бактерий, тяжёлых металлов и т. д.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
