Очистка воды превращается в загрязнение: эти признаки указывают на необходимость замены фильтра

Картридж фильтра для воды нужно менять каждые 2-6 месяцев из-за износа

Очистительные системы помогают улучшить вкус и качество воды, а также защищают организм от вредных примесей. Но эффективность работы фильтра напрямую зависит от состояния картриджа. Если его не заменить вовремя, фильтр перестанет выполнять свои функции, а вода может стать опасной для здоровья.

Замена фильтра для воды

Основные признаки износа фильтра

Изменение вкуса воды

Исправный фильтр делает воду мягкой и приятной на вкус. Если появилась горечь, металлический или хлорный привкус, значит, картридж больше не справляется с задачей.

Мутность или посторонний оттенок

Чистая вода должна быть абсолютно прозрачной. Появление желтоватого или коричневатого оттенка — сигнал, что фильтрующий элемент засорён.

Осадок в чайнике и посуде

Если на стенках и дне появляется накипь или минеральный налёт, значит, соли жёсткости снова проходят через фильтр.

Дополнительные признаки, о которых часто забывают

Снижение напора воды: засорённый картридж пропускает меньше жидкости.

засорённый картридж пропускает меньше жидкости. Запах: неприятный или химический запах говорит о размножении бактерий или накоплении загрязнений.

неприятный или химический запах говорит о размножении бактерий или накоплении загрязнений. Срок службы по паспорту: даже без внешних признаков износ наступает после определённого времени работы (в среднем 2-6 месяцев).

Как продлить срок службы фильтра

Регулярно промывайте систему, особенно после длительного простоя.

Следите за качеством исходной воды — при повышенной жёсткости или мутности менять картриджи придётся чаще.

Не используйте фильтр дольше рекомендованного срока, даже если вода кажется чистой.

Почему нельзя тянуть с заменой

Старый фильтр не только перестаёт очищать воду, но и может стать источником загрязнения. На накопленных слоях оседают бактерии и микроорганизмы, которые быстро размножаются в тёплой и влажной среде.

Уточнения

Фильтр для воды - устройство или технологическая установка для очистки воды от механических, нерастворимых частиц, примесей, солей жёсткости, хлора и его производных, а также от вирусов, бактерий, тяжёлых металлов и т. д.

