Очистка воды превращается в загрязнение: эти признаки указывают на необходимость замены фильтра

Очистительные системы помогают улучшить вкус и качество воды, а также защищают организм от вредных примесей. Но эффективность работы фильтра напрямую зависит от состояния картриджа. Если его не заменить вовремя, фильтр перестанет выполнять свои функции, а вода может стать опасной для здоровья.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замена фильтра для воды
Основные признаки износа фильтра
Изменение вкуса воды
Исправный фильтр делает воду мягкой и приятной на вкус. Если появилась горечь, металлический или хлорный привкус, значит, картридж больше не справляется с задачей.
Мутность или посторонний оттенок
Чистая вода должна быть абсолютно прозрачной. Появление желтоватого или коричневатого оттенка — сигнал, что фильтрующий элемент засорён.
Осадок в чайнике и посуде
Если на стенках и дне появляется накипь или минеральный налёт, значит, соли жёсткости снова проходят через фильтр.
Дополнительные признаки, о которых часто забывают
Снижение напора воды: засорённый картридж пропускает меньше жидкости.
Запах: неприятный или химический запах говорит о размножении бактерий или накоплении загрязнений.
Срок службы по паспорту: даже без внешних признаков износ наступает после определённого времени работы (в среднем 2-6 месяцев).
Как продлить срок службы фильтра
Регулярно промывайте систему, особенно после длительного простоя.
Следите за качеством исходной воды — при повышенной жёсткости или мутности менять картриджи придётся чаще.
Не используйте фильтр дольше рекомендованного срока, даже если вода кажется чистой.
Почему нельзя тянуть с заменой
Старый фильтр не только перестаёт очищать воду, но и может стать источником загрязнения. На накопленных слоях оседают бактерии и микроорганизмы, которые быстро размножаются в тёплой и влажной среде.
Уточнения
Фильтр для воды - устройство или технологическая установка для очистки воды от механических, нерастворимых частиц, примесей, солей жёсткости, хлора и его производных, а также от вирусов, бактерий, тяжёлых металлов и т. д.
