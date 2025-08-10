Почему одни стены дарят покой, а другие тревогу: этот секрет знали ещё египтяне

Дизайнер Тычино: правильно подобранные цвета в доме улучшают самочувствие

Вы когда-нибудь задумывались, почему в одном помещении вам спокойно и уютно, а в другом хочется уйти как можно скорее? Причина часто кроется в цветах, которые нас окружают. Они влияют на психику, вызывают эмоции и даже способны улучшать самочувствие. Этот эффект подтверждают многие психологи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) гостиная в желтых тонах

Поэтому, оформляя дом, используйте цвет как союзника: от росписи стен до текстиля и небольших деталей интерьера.

Как отметила эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино, иногда достаточно внести небольшие изменения, чтобы ваш дом стал намного лучше благодаря правильно подобранным цветам.

Древние истоки хромотерапии

Влияние цвета на человека — не модное открытие дизайнеров, а древняя практика. Сочетание цвета и света, известное как хромотерапия, применялось еще в Древнем Египте. Там заметили: оттенки, которые видит больной, могут ускорить выздоровление.

Разумеется, древние знали об этом лишь в общих чертах. Лишь спустя столетия ученые выяснили, какие именно цвета помогают бороться с усталостью, депрессией или раздражением.

Как цвета действуют на эмоции

Синий успокаивает, но в избытке может раздражать.

Желтый дарит тепло и радость, хотя слишком яркий оттенок может утомить.

Красный повышает давление и возбуждает, но в небольших дозах оживляет пространство.

Зеленый ассоциируется с природой, дарит надежду и внутреннее равновесие.

Фиолетовый подходит тем, кто любит медитировать или страдает бессонницей.

Белый отражает негатив, укрепляет иммунитет, но лучше сочетать его с другими оттенками.

Черный таинственен, может успокаивать и придавать интерьеру ощущение защищенности.

Розовый заряжает оптимизмом, но при избытке становится слишком гламурным или даже китчевым.

Почему желтый — цвет радости и активности

Желтый цвет символизирует солнце и способен буквально "включить" хорошее настроение. Он просветляет мысли, стимулирует мозг, помогает лучше запоминать информацию и снижает стресс.

Современные дизайнеры советуют попробовать необычные оттенки — "бунтарский желтый" или "горчичный желтый". Они создают атмосферу тепла, уюта и безопасности, поэтому подходят для кухни, детской, кабинета — любых помещений, где важна активность и бодрость.

Практический совет

Прежде чем красить всю комнату, протестируйте оттенок: нанесите его на небольшой участок стены и посмотрите, как он смотрится при дневном свете. Искусственное освещение может исказить восприятие и неожиданно изменить цвет.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



