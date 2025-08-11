Детская осталась, а привычки изменились: один штрих — и комната станет подростковой мечтой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эксперты по интерьеру рассказали, как обустроить комнату подростка
1:51
Недвижимость

Обустройство спальни для подростка — вызов для родителей. Нужно учесть характер и вкусы ребёнка, обеспечить функциональность, а интерьер при этом должен гармонировать с квартирой.

Стильная комната подростка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стильная комната подростка

Личность и универсальность

В отличие от детской, здесь на первом плане индивидуальность. Базовая отделка и мебель лучше нейтральные — их легко обновить аксессуарами, когда увлечения сменятся.

Личное пространство

Подростку важна приватность: зонируйте комнату с помощью перегородок, штор или расстановки мебели. Минимум — спальная и учебная зоны, плюс место для хобби или встреч с друзьями.

Цвет и настроение

Нейтральная гамма — светло-серый, бежевый, пастель. Для акцентов подойдут оранжевый, синий, зелёный. В рабочей зоне можно использовать более насыщенные тона, у кровати — спокойные.

Мебель и хранение

Основной набор: кровать или диван, стол, удобный стул, шкаф или стеллаж. Для маленьких комнат — трансформеры, ящики под кроватью, хранение до потолка.

Декор и уют

Пусть подросток сам выбирает постеры, фигурки, гирлянды. Текстиль, ковры, растения создадут тёплую атмосферу.

Популярные стили

  • Сканди — светлые тона, уютный хаос.
  • Современный — минимализм и акценты.
  • Лофт — кирпич, металл, брутальные детали.
  • Классика — единый стиль для всей квартиры.
  • Минимализм — строгость и лаконичность.

Если комната на двоих

Для одинаковых по полу и интересам подростков — симметрия и единая палитра. Для разнополых — деление на зоны цветом, мебелью или перегородками.

Уточнения

Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius - "добавочный") — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо. Может улучшить, украсить или дополнить что-либо.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
