Детская осталась, а привычки изменились: один штрих — и комната станет подростковой мечтой

Эксперты по интерьеру рассказали, как обустроить комнату подростка

Обустройство спальни для подростка — вызов для родителей. Нужно учесть характер и вкусы ребёнка, обеспечить функциональность, а интерьер при этом должен гармонировать с квартирой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стильная комната подростка

Личность и универсальность

В отличие от детской, здесь на первом плане индивидуальность. Базовая отделка и мебель лучше нейтральные — их легко обновить аксессуарами, когда увлечения сменятся.

Личное пространство

Подростку важна приватность: зонируйте комнату с помощью перегородок, штор или расстановки мебели. Минимум — спальная и учебная зоны, плюс место для хобби или встреч с друзьями.

Цвет и настроение

Нейтральная гамма — светло-серый, бежевый, пастель. Для акцентов подойдут оранжевый, синий, зелёный. В рабочей зоне можно использовать более насыщенные тона, у кровати — спокойные.

Мебель и хранение

Основной набор: кровать или диван, стол, удобный стул, шкаф или стеллаж. Для маленьких комнат — трансформеры, ящики под кроватью, хранение до потолка.

Декор и уют

Пусть подросток сам выбирает постеры, фигурки, гирлянды. Текстиль, ковры, растения создадут тёплую атмосферу.

Популярные стили

Сканди — светлые тона, уютный хаос.

Современный — минимализм и акценты.

Лофт — кирпич, металл, брутальные детали.

Классика — единый стиль для всей квартиры.

Минимализм — строгость и лаконичность.

Если комната на двоих

Для одинаковых по полу и интересам подростков — симметрия и единая палитра. Для разнополых — деление на зоны цветом, мебелью или перегородками.

Уточнения

