Детская осталась, а привычки изменились: один штрих — и комната станет подростковой мечтой

Обустройство спальни для подростка — вызов для родителей. Нужно учесть характер и вкусы ребёнка, обеспечить функциональность, а интерьер при этом должен гармонировать с квартирой.
В отличие от детской, здесь на первом плане индивидуальность. Базовая отделка и мебель лучше нейтральные — их легко обновить аксессуарами, когда увлечения сменятся.
Подростку важна приватность: зонируйте комнату с помощью перегородок, штор или расстановки мебели. Минимум — спальная и учебная зоны, плюс место для хобби или встреч с друзьями.
Нейтральная гамма — светло-серый, бежевый, пастель. Для акцентов подойдут оранжевый, синий, зелёный. В рабочей зоне можно использовать более насыщенные тона, у кровати — спокойные.
Основной набор: кровать или диван, стол, удобный стул, шкаф или стеллаж. Для маленьких комнат — трансформеры, ящики под кроватью, хранение до потолка.
Пусть подросток сам выбирает постеры, фигурки, гирлянды. Текстиль, ковры, растения создадут тёплую атмосферу.
Для одинаковых по полу и интересам подростков — симметрия и единая палитра. Для разнополых — деление на зоны цветом, мебелью или перегородками.
Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius - "добавочный") — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо. Может улучшить, украсить или дополнить что-либо.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.