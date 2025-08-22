Тюль покрылся серыми и жёлтыми разводами? Белизну вернёт натуральный способ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Замачивание тюля в солевом растворе восстанавливает его белизну
2:35
Недвижимость

Тюлевые занавески создают в доме ощущение лёгкости и света, но со временем на них оседает пыль, появляются серые или желтоватые разводы, и ткань теряет свежесть. Вернуть тюлю первоначальную белизну можно, если использовать правильные приёмы стирки и отбеливания.

Стирка тюля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стирка тюля

Подготовка к стирке

Перед стиркой важно правильно подготовить ткань.

  • Удалите пыль: встряхните тюль или аккуратно пропылесосьте через ткань.
  • Замочите в холодной воде на 30-60 минут. Это позволит вымыть пыль и грязь с поверхности волокон.

Никогда не замачивайте в горячей воде — она закрепит загрязнения глубже в структуре ткани.

Стирка в машинке

  • Используйте режим "Деликатная стирка" или "Ручная стирка" с температурой до 30-40 °C.
  • Добавляйте мягкие гели для стирки или специальные средства для штор.
  • Чтобы ткань не зацепилась за барабан, стирайте тюль в специальном мешке.

Отбеливание солью — проверенный метод

Соль — натуральный и безопасный способ вернуть белизну:

  • В трёх литрах слегка тёплой воды растворите 5-6 ст. ложек соли.
  • Погрузите тюль в раствор на 3-4 часа.
  • После замачивания тщательно прополощите в чистой воде.

Дополнительные рецепты для идеальной белизны

  • Сода и уксус: 2 ст. ложки соды и 2 ст. ложки уксуса на 3 литра воды. Замачивание на 1-2 часа придаст ткани свежесть и мягкость.
  • Нашатырный спирт: 1 ст. ложка на литр воды поможет осветлить ткань и сделать её мягче.
  • Перекись водорода: 1 ст. ложка на литр воды для быстрого отбеливания, особенно при жёлтом налёте.

Советы по сушке

  • Развешивайте тюль сразу после стирки, пока он ещё влажный — ткань расправится под собственным весом и не потребует глажки.
  • Сушите вдали от прямого солнца, чтобы избежать пожелтения.

Правильная стирка тюля — это не только способ вернуть ему белизну, но и возможность продлить срок службы ткани. Если сделать замачивание в холодной воде, использовать деликатный режим и безопасные отбеливатели вроде соли или соды, занавески будут выглядеть свежими и лёгкими гораздо дольше. Регулярный уход, внимательное отношение к материалу и соблюдение этих простых правил помогут тюлю радовать глаз не один сезон, сохраняя уют и свет в доме.

Уточнения

Тюль - лёгкая прозрачная сетчатая гладкая или узорчатая ткань.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
