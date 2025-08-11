Один день — и дача словно из журнала: простые шаги, о которых вы не догадывались

Способы придать даче уют без больших затрат — советы по интерьеру

Вы удивитесь, но всего за один день можно кардинально преобразить дачный дом. Не нужно тратить большие суммы — достаточно креативного подхода и пары часов свободного времени.

Освежите интерьер текстилем

Самый простой способ придать дому новую жизнь — заменить или обновить текстиль. Льняные скатерти, хлопковые шторы, подушки и покрывала моментально создадут уют. Можно использовать уже имеющиеся вещи, дав им вторую жизнь — например, из старой скатерти получится симпатичный чехол для стула.

Создайте зону отдыха в доме

Даже если на улице есть беседка или скамейка, внутри дома не помешает уютный уголок. Поставьте удобное кресло, добавьте торшер или гирлянду, положите мягкий плед и пару подушек. Это станет любимым местом для чтения или отдыха в дождливую погоду.

Заполните пустые стены

Пара картин или постеров способна изменить атмосферу комнаты. Не обязательно покупать дорогие работы — подойдут старые открытки, фотографии природы, детские рисунки или вышивка в раме.

Зелень — не только в саду

Несколько букетов полевых цветов или горшочных растений сделают дом живым и тёплым. Они будут перекликаться с природой за окном и создадут гармоничную атмосферу.

Природный декор под рукой

Спилы дерева можно превратить в подставки, веточки — в вешалки, а шишки и сухоцветы — в стильные композиции. Такие детали подчеркнут деревенский шарм и наполнят дом теплом.

Дайте старой мебели вторую жизнь

Старая мебель — не повод для выброса. Краска, самоклеящаяся пленка или декупаж способны творить чудеса. А новые ручки или вязаные чехлы на стулья придадут интерьеру завершенность.

Плетёные аксессуары — уют и порядок

Корзинки и подносы из лозы не только украсят дом, но и помогут хранить мелочи, рукоделие или кухонные принадлежности.

Лестница как элемент декора

Покрасьте перила или ступени, украсьте гирляндами или положите ковровую дорожку — и лестница станет стильным акцентом.

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



