Свитер без катышков за 5 минут: проверенные лайфхаки, которые вернут одежде идеальный вид

Бритвенный станок эффективно удаляет катышки с одежды при аккуратном использовании

Катышки — один из самых частых поводов для того, чтобы вещь потеряла свой опрятный вид. Они придают ткани поношенный вид и делают даже качественную одежду менее привлекательной. К счастью, есть эффективные и простые способы справиться с этой проблемой, не прибегая к дорогостоящим средствам.

Почему появляются катышки

Катышки образуются из-за трения ткани о другие поверхности — будь то сумка, ремень безопасности или другая часть одежды. Мягкие волокна скатываются, образуя небольшие шарики, особенно на участках с высокой нагрузкой: манжеты, локти, область бёдер.

Экспресс-методы удаления катышков

Скотч

Обычный липкий скотч — доступный способ для быстрого удаления катышков с небольшой поверхности. Нужно приложить липкую сторону к ткани, слегка прижать и аккуратно оторвать. Для регулярного ухода подойдут и специальные ролики для чистки одежды, которые работают мягче.

Бритвенный станок

Проверенный способ, позволяющий быстро освежить ткань. Главное — действовать осторожно, чтобы не порезать волокна. Лучше использовать одноразовые станки и проводить ими лёгкими движениями по ткани.

Пемза

Хорошо подходит для плотных тканей и верхней одежды. Нужно слегка пройтись по поверхности, чтобы зацепить катышки. При излишнем давлении можно повредить волокна, поэтому действуйте без усилий.

Ножницы

Если катышки плотные и не поддаются другим способам, их можно аккуратно срезать маленькими острыми ножницами, работая точечно.

Специальные устройства для удаления катышков

Электрическая машинка для снятия катышков

Работает быстро и аккуратно, подходит для регулярного ухода за трикотажем, шерстью, хлопком и синтетикой.

Аккумуляторные и портативные модели

Удобны в поездках и позволяют ухаживать за вещами прямо перед выходом из дома.

Как предотвратить появление катышков

Стирать одежду на деликатном режиме и выворачивать её наизнанку.

Избегать чрезмерного трения ткани о твёрдые предметы.

Использовать специальные мешки для стирки трикотажа и шерсти.

Добавлять в стирку кондиционер для белья, чтобы смягчить волокна.

С катышками можно справиться как подручными средствами, так и с помощью специальных устройств. Главное — действовать аккуратно, чтобы не повредить ткань, и заботиться о вещах регулярно. Так одежда будет дольше радовать вас своим свежим и ухоженным видом.

