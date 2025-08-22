Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Филипп Киркоров подтвердил наличие сахарного диабета, ставшего причиной осложнений
Последние годы жизни Ярослава Евдокимова: отмена тура и борьба с болезнью
Крепость Эки-Ялла XV века в Евпатории открыта для туристов
2 недели без сахара: гастроэнтеролог рассказал о невероятных изменениях в организме
Эффективный способ борьбы с влагой в автомобильных фарах
Признаки перегрева у кошек: как помочь и что делать в критической ситуации
Исследование Сбера: россияне стали чаще есть вне дома — лидеры по тратам
80-летняя Хелен Миррен напомнила молодёжи, что она тоже раньше занималась любовью
Бобовые, морковь и свекла подходят для посадки после картофеля

Свитер без катышков за 5 минут: проверенные лайфхаки, которые вернут одежде идеальный вид

Бритвенный станок эффективно удаляет катышки с одежды при аккуратном использовании
2:40
Недвижимость

Катышки — один из самых частых поводов для того, чтобы вещь потеряла свой опрятный вид. Они придают ткани поношенный вид и делают даже качественную одежду менее привлекательной. К счастью, есть эффективные и простые способы справиться с этой проблемой, не прибегая к дорогостоящим средствам.

Чистка одежды от катышков
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка одежды от катышков

Почему появляются катышки

Катышки образуются из-за трения ткани о другие поверхности — будь то сумка, ремень безопасности или другая часть одежды. Мягкие волокна скатываются, образуя небольшие шарики, особенно на участках с высокой нагрузкой: манжеты, локти, область бёдер.

Экспресс-методы удаления катышков

Скотч

  • Обычный липкий скотч — доступный способ для быстрого удаления катышков с небольшой поверхности. Нужно приложить липкую сторону к ткани, слегка прижать и аккуратно оторвать. Для регулярного ухода подойдут и специальные ролики для чистки одежды, которые работают мягче.

Бритвенный станок

  • Проверенный способ, позволяющий быстро освежить ткань. Главное — действовать осторожно, чтобы не порезать волокна. Лучше использовать одноразовые станки и проводить ими лёгкими движениями по ткани.

Пемза

  • Хорошо подходит для плотных тканей и верхней одежды. Нужно слегка пройтись по поверхности, чтобы зацепить катышки. При излишнем давлении можно повредить волокна, поэтому действуйте без усилий.

Ножницы

  • Если катышки плотные и не поддаются другим способам, их можно аккуратно срезать маленькими острыми ножницами, работая точечно.

Специальные устройства для удаления катышков

Электрическая машинка для снятия катышков

  • Работает быстро и аккуратно, подходит для регулярного ухода за трикотажем, шерстью, хлопком и синтетикой.

Аккумуляторные и портативные модели

  • Удобны в поездках и позволяют ухаживать за вещами прямо перед выходом из дома.

Как предотвратить появление катышков

  • Стирать одежду на деликатном режиме и выворачивать её наизнанку.
  • Избегать чрезмерного трения ткани о твёрдые предметы.
  • Использовать специальные мешки для стирки трикотажа и шерсти.
  • Добавлять в стирку кондиционер для белья, чтобы смягчить волокна.

С катышками можно справиться как подручными средствами, так и с помощью специальных устройств. Главное — действовать аккуратно, чтобы не повредить ткань, и заботиться о вещах регулярно. Так одежда будет дольше радовать вас своим свежим и ухоженным видом.

Уточнения

Оде́жда - изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Последние годы жизни Ярослава Евдокимова: отмена тура и борьба с болезнью
Крепость Эки-Ялла XV века в Евпатории открыта для туристов
2 недели без сахара: гастроэнтеролог рассказал о невероятных изменениях в организме
Эффективный способ борьбы с влагой в автомобильных фарах
Признаки перегрева у кошек: как помочь и что делать в критической ситуации
Исследование Сбера: россияне стали чаще есть вне дома — лидеры по тратам
80-летняя Хелен Миррен напомнила молодёжи, что она тоже раньше занималась любовью
Бобовые, морковь и свекла подходят для посадки после картофеля
Археологи обнаружили захоронение Чанкай XI века при строительстве в Лиме
Чемпион мира Максим Рындовский заявил о пытках украинских силовиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.