Мухи обожают яблочный уксус — и это можно использовать против них: поможет простой способ

Недвижимость

Когда наступает тёплый сезон, вместе с солнцем в дома начинают проникать мухи — маленькие, но крайне назойливые гости, которые быстро становятся настоящей проблемой. Борьба с ними не обязательно должна сводиться к использованию химических спреев, ведь в каждом доме найдётся простой и эффективный способ отпугнуть насекомых — обычный уксус.

Муха-плодожорка полосатая
Фото: commons.wikimedia.org by Vicki Nunn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Муха-плодожорка полосатая

Отпугивание мух с помощью уксуса — это не только доступно, но и быстро. Если добавить к уксусу немного лимонного сока и оставить смесь в открытой миске у окна или двери, запах отпугнёт большинство мух, заставляя их держаться подальше. Именно запах уксуса действует как сигнал, отталкивающий этих насекомых.

Интересно, что с яблочным уксусом всё наоборот: его аромат привлекает мух, напоминая им о любимой еде и местах для размножения. Это свойство можно использовать, чтобы поймать мух. Достаточно налить немного яблочного уксуса в банку, добавить каплю моющего средства для разрушения поверхностного натяжения, накрыть банку пищевой плёнкой с маленькими отверстиями — и насекомые, привлечённые запахом, попадут внутрь и не смогут выбраться.

Помимо уксуса можно сделать дома отпугивающую свечу: растопить старый воск или парафин, добавить туда лимонный сок, уксус и лаванду (в виде эфирного масла или сушёных цветов), залить в форму с фитилём и дать застыть. Такая свеча создаст приятную атмосферу и поможет избавиться от мух.

Но ещё важнее — не провоцировать появление мух. Они ищут пищу и грязь, поэтому, по словам автора, чтобы не приглашать мух в дом, нужно тщательно убирать крошки, протирать поверхности и закрывать мусорное ведро. Профилактика — лучший способ избежать нежеланных гостей и сохранить комфорт в доме.

Муха — насекомое отряда двукрылых.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
