Всего пара градусов — и в кошельке останется больше денег: эти настройки термостата снижают счета за свет

Правильно выставленная температура на термостате позволит сэкономить на электричестве

Жаркое лето не обязательно должно превращаться в битву с растущими счетами за электричество. Один из самых простых способов снизить расходы — грамотно настроить домашний термостат.

Эксперты уверяют: правильная температура не только сохранит комфорт, но и позволит сэкономить значительную сумму.

Оптимальная температура для лета

Специалисты по энергосбережению советуют поддерживать в доме 75-78 °F (около 24-26 °C), когда вы находитесь дома, и повышать до 80 °F (около 27 °C), если уходите или спите. Министерство энергетики США уточняет: днём — 78 °F, ночью — 82 °F, а при отсутствии дома — до 85 °F.

При этом важно учитывать возможности вашей системы кондиционирования. Если температура в помещении стабильно выше заданной, это может говорить о том, что оборудование не рассчитано на площадь дома, пишет cnet.com.

Также стоит проверить герметичность окон и дверей, а ещё - уровень теплоизоляции. Кондиционер, даже самый мощный, способен охладить воздух лишь на 15-20 градусов по сравнению с уличной температурой. Поэтому слишком низкие настройки могут только перегрузить систему без ощутимого эффекта.

Зимний режим

Зимой идеальный диапазон — около 68 °F (20 °C), если вы дома, и 60-65 °F (15-18 °C), когда спите или отсутствуете. Сильное повышение температуры в холодные дни снижает эффективность и увеличивает счета.

Эксперты рекомендуют не допускать резких колебаний — достаточно снизить или повысить показания на 4 градуса, чтобы облегчить работу системы и уменьшить расходы.

Почему размер и тип системы имеют значение

Рекомендации по температуре универсальны, но производительность зависит от того, насколько мощность системы соответствует площади жилья. Если кондиционер или отопитель слишком слабый или наоборот избыточный, он будет работать неэффективно.

Поэтому хотя бы раз в год полезно приглашать специалиста для профилактического осмотра и чистки — это может вернуть до 10% утраченной эффективности.

Ошибка, которую совершают почти все

Многие считают, что если установить температуру намного ниже или выше желаемой, дом охладится или нагреется быстрее. На практике система HVAC просто работает в режиме "вкл./выкл.", а не ускоряет процесс. Такой подход приводит лишь к перерасходу энергии и переплатам.

Лучше выставлять ту температуру, которую вы действительно хотите, и дать оборудованию спокойно достичь её.

Важность расположения термостата

Если датчик находится в месте с резкими колебаниями температуры — например, на кухне или в ванной — показания будут некорректными. Неудачным местом считается и внешняя стена. Оптимально размещать термостат на внутренней стене, например, в гостиной.

Дополнительные датчики в спальне или кабинете помогут точнее регулировать климат в зонах, где вы проводите больше всего времени.

