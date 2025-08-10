Мытьё окон раз в год — это реально: используйте 3 средства, и пыль не будет оседать месяцами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Для многих мытьё окон — это то самое дело, которое откладывается "на потом" из-за его трудоёмкости и того, что эффект держится недолго. Буквально через несколько дней после блестящей чистки на стекле снова появляются разводы, следы от пальцев и пыль, особенно если окна выходят на оживлённую дорогу.

Мытьё окон
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мытьё окон

Но хозяйки нашли способ, который позволяет свести эту работу к минимуму и сохранить идеальную прозрачность стекла на многие месяцы.

Секрет — в обычном бальзаме для волос, который можно добавить в тёплую воду вместо привычного средства. Он придаёт стеклу гладкость, из-за чего пыль и капли влаги не задерживаются на поверхности, а само мытьё проходит быстрее и без разводов. Дополнительный бонус — приятный аромат в доме.

Есть и другие варианты: кондиционер для белья действует аналогично, создавая на стекле тончайшую плёнку, которая отталкивает загрязнения, а всего пять капель йода на литр тёплой воды помогают сохранить блеск ещё дольше. По отзывам, окна, вымытые таким способом, могут выглядеть свежими и чистыми до года, пишет centrum.cz.

Чтобы добиться максимального эффекта, лучше выбирать для уборки пасмурный день — под прямыми лучами солнца вода и моющие составы высыхают слишком быстро, оставляя следы. Перед началом можно снять шторы и запустить их в стирку, чтобы после уборки сразу повесить чистыми. Начинают обычно с внутренней стороны стекла, оставляя внешнюю на конец — так меньше риск повторно занести грязь.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. Помимо технического обслуживания и аспектов гигиены, она также включает в себя контроль безопасности и порядка, а также улучшения с эстетической точки зрения.

