Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черепаха мата-мата охотится на рыбу с помощью всасывания, маскируясь под корягу
Украина вводит санкции против российских энергокомпаний
Учёные выяснили: 7 часов сна — оптимально для людей среднего возраста
Секрет Аппалачей раскрыт: под землёй скрывается огненная сила, ждущая своего часа
Бальзам для волос, кондиционер и йод надолго сохранят прозрачность окон
Автомобили выступают способом самовыражения у мужчин — данные исследований
Нежный суп из кабачков: пошаговый рецепт для летнего меню
Секреты идеального макияжа: тонкости выбора румян для сияния
The Guardian: Коста-Трасмиера в Кантабрии — отличная альтернатива знойному югу Испании

Секрет сантехников: как прочистить слив и вернуть блеск мойке без химии

Сода и уксус: проверенный метод для чистки слива и устранения засоров
1:33
Недвижимость

Опытные сантехники утверждают, что даже без агрессивной химии можно за пару минут вернуть блеск раковине и избавиться от неприятного запаха из слива.

Засор в кухонной раковине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Засор в кухонной раковине

Репортёры Express провели эксперимент с тремя популярными домашними средствами — солью, яблочным уксусом и лимоном — чтобы понять, что справляется лучше. Яблочный уксус в разведении с водой стал хорошим дезодорантом и придал поверхности свежий вид, но оказался слабоват против плотных загрязнений у слива. Соль, в сочетании со средством для мытья посуды и кипятком, показала быстрый результат: мягкий абразив убрал налёт, а горячая вода смыла остатки жира.

Настоящим сюрпризом стал лимон — его кислотность легко растворила известковые отложения, а аромат сделал кухню свежее. Достаточно натереть раковину половинкой цитруса, ополоснуть и вытереть — и она снова блестит.

Если проблема глубже — например, появился запах из слива или вода уходит медленно — поможет простая комбинация соды и уксуса. Сначала в трубу аккуратно выливают кипяток, затем добавляют полстакана соды. Через несколько минут туда же отправляют смесь белого уксуса с тёплой водой и плотно закрывают отверстие пробкой или тканью. Через 15-30 минут промывают систему горячей водой.

Такой способ устраняет неприятные запахи и пробки, не прибегая к опасной химии.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Канадские ученые выявили рост риска онкологии у жителей верхних этажей
Недвижимость
Канадские ученые выявили рост риска онкологии у жителей верхних этажей Аудио 
Учёные из России и США выяснили: скифы не имели общего этнического происхождения
Наука и техника
Учёные из России и США выяснили: скифы не имели общего этнического происхождения Аудио 
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка
Наука и техника
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Центры обработки данных растут как грибы: их влияние на рынок электроэнергии
Bloomberg: Новая Зеландия введёт дополнительную плату за посещение Милфорд-Саунд для интуристов
Сад в спальне: травяные спутники для уютного пространства
Боль в груди и обмороки: как тромбообразование может привести к угрозе для жизни
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны
Рецепт лечо с жареными колбасками: попробуйте новое сочетание вкусов и ароматов
Вся правда о питьевом режиме: когда и сколько воды действительно нужно
Исследование во Флориде показало слёзоотделение у кайманов во время еды
Владимир Пресняков показал, как отдыхает с сыном Никитой в Испании
Сода и уксус: проверенный метод для чистки слива и устранения засоров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.