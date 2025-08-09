Секрет сантехников: как прочистить слив и вернуть блеск мойке без химии

Сода и уксус: проверенный метод для чистки слива и устранения засоров

Опытные сантехники утверждают, что даже без агрессивной химии можно за пару минут вернуть блеск раковине и избавиться от неприятного запаха из слива.

Репортёры Express провели эксперимент с тремя популярными домашними средствами — солью, яблочным уксусом и лимоном — чтобы понять, что справляется лучше. Яблочный уксус в разведении с водой стал хорошим дезодорантом и придал поверхности свежий вид, но оказался слабоват против плотных загрязнений у слива. Соль, в сочетании со средством для мытья посуды и кипятком, показала быстрый результат: мягкий абразив убрал налёт, а горячая вода смыла остатки жира.

Настоящим сюрпризом стал лимон — его кислотность легко растворила известковые отложения, а аромат сделал кухню свежее. Достаточно натереть раковину половинкой цитруса, ополоснуть и вытереть — и она снова блестит.

Если проблема глубже — например, появился запах из слива или вода уходит медленно — поможет простая комбинация соды и уксуса. Сначала в трубу аккуратно выливают кипяток, затем добавляют полстакана соды. Через несколько минут туда же отправляют смесь белого уксуса с тёплой водой и плотно закрывают отверстие пробкой или тканью. Через 15-30 минут промывают систему горячей водой.

Такой способ устраняет неприятные запахи и пробки, не прибегая к опасной химии.

