Блестящая посуда без усилий: 6 ложек соды и четверть стакана перекиси творят чудеса

Бюджетная чистка посуды: пищевая сода против жира и налёта

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда вернуть посуде блеск и чистоту можно без дорогой химии и утомительного оттирания. Достаточно того, что уже есть на кухне, — пищевая сода или лимонная кислота способны справиться даже с застарелым налётом, если дать им немного времени. Этот способ безопасен для здоровья, почти ничего не стоит и при этом щадит окружающую среду.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Yinan Chen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ посуда

Главный враг сковород и кастрюль — жир, который при высоких температурах прочно въедается в металл. Со временем он образует плотный слой, из-за которого еда начинает пригорать. Чтобы техника и посуда служили годами, важно не допускать накопления этого налёта, но если момент упущен — выход всё же есть.

Для глубокой очистки сковороды из любых материалов можно сделать простое моющее средство: смешать шесть чайных ложек соды с четвертью стакана перекиси водорода. Получившуюся пасту нужно нанести на загрязнённое дно, оставить примерно на десять минут, а затем смыть влажной губкой. В большинстве случаев налёт сходит почти без усилий.

Если под рукой нет перекиси, можно заменить соду на лимонную кислоту. Чайную ложку порошка растворяют в горячей воде и опускают в раствор посуду на несколько часов или даже на ночь. После этого остатки грязи легко смываются под проточной водой, пишет centrum.cz.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.