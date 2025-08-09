Скрытая функция в стиральной машине, о которой мало кто знает

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:29
Недвижимость

В экстренных ситуациях, когда бельё нужно достать прямо сейчас, а дверца стиральной машины упорно не поддаётся, спасением становится малоизвестная функция, спрятанная внутри почти каждой модели, — аварийная разблокировка.

стирка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стирка

Этот скрытый механизм создан для того, чтобы открыть люк вручную, если электроника отказывается работать: например, из-за отключения электричества, поломки или попадания воды в барабан. Чаще всего он прячется за небольшой крышкой на передней панели рядом с фильтром для ворса. У разных брендов конструкция своя — от миниатюрного рычага до защёлки или штифта.

Прежде чем тянуться к ручному замку, важно убедиться, что в барабане нет воды. Пока она внутри, дверь намеренно заблокирована ради вашей безопасности. Поэтому сначала нужно слить воду — через аварийный шланг, с помощью программы слива или вручную через насос. Стоит подготовить полотенца: иногда процесс сопровождается внезапным потоком.

Производители прячут аварийную разблокировку в разных местах и дают ей разные формы. В моделях Bosch и Siemens она находится рядом с фильтром в виде небольшого чёрного рычага. У Miele это цветной штифт, у AEG — стержень за фильтром, который можно потянуть, предварительно открыв панель. Whirlpool прячет рычаг в крышке, Beko обходится без рычага вовсе — достаточно надавить на ручку внутрь и снова потянуть, пишет WikiHow.

У Panasonic используется штифт в области фильтра, а у LG достаточно зажать кнопку блокировки от детей. Если найти нужный элемент не получается, проще заглянуть в инструкцию или на сайт производителя.

Многие ошибочно полагают, что запертая дверца — признак поломки. Чаще всего это обычная система защиты: замок отпускает только тогда, когда барабан остыл и в нём нет воды. Но если ждать нет времени, а техника вдруг подвела, аварийная разблокировка — единственный способ быстро справиться с ситуацией.

Бывает, что даже она не помогает. Тогда стоит попробовать альтернативные приёмы: отключить машину от сети на пару минут и снова включить, слегка постучать по рамке дверцы, воспользоваться прочным шнуром, если модель оборудована механическим крюком, или сбросить давление, открыв фильтр и дав технике остыть.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
