Пледы и подушки — классический приём для создания уюта, но есть элемент, который работает глубже и заметнее. Натуральное дерево в интерьере наполняет пространство теплом, добавляет фактуру и создаёт ощущение дома, даже в самых строгих минималистичных гостиных.
Текстиль можно заменить или убрать, но дерево меняет саму атмосферу. Его текстура, оттенок и природный рисунок придают комнате "заземлённость" и визуальное тепло. Особенно это ценно в современных интерьерах с холодными материалами — камнем, стеклом, металлом.
Текстурная деревянная панель за диваном или камином — сильный фокус в комнате.
Небольшая полка из массива необычной формы с одной-двумя значимыми вещами.
Столик со спилом или живой кромкой, который сам по себе становится арт-объектом.
Светильник с абажуром из шпона - вечером создаёт игру теней и мягкое свечение.
Коряга-подставка для книг - натуральная скульптура в интерьере.
Рамки из разных пород дерева, расположенные асимметрично, с тёплыми воспоминаниями.
Запах воска или натурального масла, которым обработана древесина, создаёт обонятельное ощущение уюта. Он почти неуловим, но действует на подсознательном уровне.
Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ты тоже думаешь, что вождение с «автоматом» — это просто газ и тормоз? Тогда ты рискуешь сократить срок службы своей коробки в несколько раз.