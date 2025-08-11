Один элемент, который сделает гостиную уютнее любого пледа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:31
Недвижимость

Пледы и подушки — классический приём для создания уюта, но есть элемент, который работает глубже и заметнее. Натуральное дерево в интерьере наполняет пространство теплом, добавляет фактуру и создаёт ощущение дома, даже в самых строгих минималистичных гостиных.

эко-дизайн гостиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
эко-дизайн гостиной

Почему дерево работает лучше текстиля

Текстиль можно заменить или убрать, но дерево меняет саму атмосферу. Его текстура, оттенок и природный рисунок придают комнате "заземлённость" и визуальное тепло. Особенно это ценно в современных интерьерах с холодными материалами — камнем, стеклом, металлом.

Идеи для мгновенного эффекта уюта

  • Текстурная деревянная панель за диваном или камином — сильный фокус в комнате.

  • Небольшая полка из массива необычной формы с одной-двумя значимыми вещами.

  • Столик со спилом или живой кромкой, который сам по себе становится арт-объектом.

  • Светильник с абажуром из шпона - вечером создаёт игру теней и мягкое свечение.

  • Коряга-подставка для книг - натуральная скульптура в интерьере.

  • Рамки из разных пород дерева, расположенные асимметрично, с тёплыми воспоминаниями.

Дополнительный штрих — аромат

Запах воска или натурального масла, которым обработана древесина, создаёт обонятельное ощущение уюта. Он почти неуловим, но действует на подсознательном уровне.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
