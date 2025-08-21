Ремонт свежий, а вид устаревший: 5 ошибок, которые делают квартиру неопрятной

Даже дорогие материалы и модная мебель не спасут интерьер, если нарушена гармония деталей. Чтобы квартира выглядела стильно и ухоженно, важно избегать распространённых ошибок, которые встречаются почти в каждом доме.
Часто кровать ставят вплотную к стене, думая, что это сэкономит место. Но такое расположение:
Решение: располагайте кровать изголовьем к стене, оставляя проходы с обеих сторон.
Расстановка мебели вдоль стен — пережиток прошлого. Это делает комнату пустой и безликой.
Многие боятся "захламить" пространство, но в итоге оно выглядит нежилым.
Отодвинутый от стены стол выглядит солиднее и функциональнее.
Два оттенка на весь интерьер — это путь к однообразию.
Даже после идеального ремонта можно испортить впечатление неправильной расстановкой мебели и отсутствием продуманного дизайна. Исправив эти пять ошибок, вы сделаете квартиру более стильной, удобной и гармоничной.
