Ремонт свежий, а вид устаревший: 5 ошибок, которые делают квартиру неопрятной

Пустой центр, однообразие цветов и мебель по периметру делают интерьер безжизненным

Даже дорогие материалы и модная мебель не спасут интерьер, если нарушена гармония деталей. Чтобы квартира выглядела стильно и ухоженно, важно избегать распространённых ошибок, которые встречаются почти в каждом доме.

Неудачное расположение мебели в интерьере

Кровать, прижатая к стене

Часто кровать ставят вплотную к стене, думая, что это сэкономит место. Но такое расположение:

делает интерьер тяжёлым и несимметричным;

усложняет доступ к спальному месту;

лишает возможности красиво оформить прикроватное пространство.

Решение: располагайте кровать изголовьем к стене, оставляя проходы с обеих сторон.

Мебель по периметру

Расстановка мебели вдоль стен — пережиток прошлого. Это делает комнату пустой и безликой.

Зонирование помогает выделить функциональные области: рабочее место, зону отдыха, обеденный уголок.

В центре можно разместить диван, кресло или журнальный столик, чтобы создать уютный "островок".

Пустой центр комнаты

Многие боятся "захламить" пространство, но в итоге оно выглядит нежилым.

Поставьте пуф, ковёр, кофейный столик или напольное растение.

Центральный элемент придаёт комнате завершённость и делает её живой.

Стол у стены

Отодвинутый от стены стол выглядит солиднее и функциональнее.

К нему удобнее подойти с любой стороны.

Такое расположение идеально подходит для приёмов гостей и семейных ужинов.

Скучная цветовая гамма

Два оттенка на весь интерьер — это путь к однообразию.

Используйте акцентные цвета в текстиле, декоре, постерах и аксессуарах.

Контрасты придают глубину и индивидуальность.

Даже после идеального ремонта можно испортить впечатление неправильной расстановкой мебели и отсутствием продуманного дизайна. Исправив эти пять ошибок, вы сделаете квартиру более стильной, удобной и гармоничной.

