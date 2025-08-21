Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алжирская боксерша, которую все считали мужчиной, перестала выходить на ринг
Антидемпинговое расследование: США могут ввести пошлины на палладий из России
Йога заменяет снотворное: новые данные о силе дыхания и движения
У Филиппа Киркорова обнаружили диабет: что известно о его состоянии
Морозостойкие растения подходят для создания зимнего сада на балконе
Россияне заявили, что хотели бы жить при социализме
Эльдар Джарахов принёс свои извинения россиянам после скандала с оскорблениями
Джессика Эк: бутылку для воды нужно мыть ежедневно из-за риска заражения
Океанолог: активность ядовитых медуз на Дальнем Востоке выросла из-за смены климата

Ремонт свежий, а вид устаревший: 5 ошибок, которые делают квартиру неопрятной

Пустой центр, однообразие цветов и мебель по периметру делают интерьер безжизненным
2:03
Недвижимость

Даже дорогие материалы и модная мебель не спасут интерьер, если нарушена гармония деталей. Чтобы квартира выглядела стильно и ухоженно, важно избегать распространённых ошибок, которые встречаются почти в каждом доме.

Неудачное расположение мебели в интерьере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Неудачное расположение мебели в интерьере

Кровать, прижатая к стене

Часто кровать ставят вплотную к стене, думая, что это сэкономит место. Но такое расположение:

  • делает интерьер тяжёлым и несимметричным;
  • усложняет доступ к спальному месту;
  • лишает возможности красиво оформить прикроватное пространство.

Решение: располагайте кровать изголовьем к стене, оставляя проходы с обеих сторон.

Мебель по периметру

Расстановка мебели вдоль стен — пережиток прошлого. Это делает комнату пустой и безликой.

  • Зонирование помогает выделить функциональные области: рабочее место, зону отдыха, обеденный уголок.
  • В центре можно разместить диван, кресло или журнальный столик, чтобы создать уютный "островок".

Пустой центр комнаты

Многие боятся "захламить" пространство, но в итоге оно выглядит нежилым.

  • Поставьте пуф, ковёр, кофейный столик или напольное растение.
  • Центральный элемент придаёт комнате завершённость и делает её живой.

Стол у стены

Отодвинутый от стены стол выглядит солиднее и функциональнее.

  • К нему удобнее подойти с любой стороны.
  • Такое расположение идеально подходит для приёмов гостей и семейных ужинов.

Скучная цветовая гамма

Два оттенка на весь интерьер — это путь к однообразию.

  • Используйте акцентные цвета в текстиле, декоре, постерах и аксессуарах.
  • Контрасты придают глубину и индивидуальность.

Даже после идеального ремонта можно испортить впечатление неправильной расстановкой мебели и отсутствием продуманного дизайна. Исправив эти пять ошибок, вы сделаете квартиру более стильной, удобной и гармоничной.

Уточнения

Ремо́нт - комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Еда и рецепты
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки Аудио 
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети
Силовые структуры
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Собранная падалица и ловчие пояса помогают остановить распространение плодожорки
Инженеры: езда с низким уровнем топлива ведёт к поломке насоса и засору системы
Сладкие и цветочные ароматы духов работают как приманка для насекомых — бьюти-редактор Мукаранда
Bloomberg: США расследуют импорт оборудования для ветроэнергетики
Юлия Снигирь: люди, которые оставляют гневные комментарии, просто не нашли себя в жизни
Филипп Киркоров приехал на Новую волну и рассказал о процессе заживления ожогов
Стая дельфинов способна отбить атаку акулы благодаря координации
Модные режиссёры в России создают карикатуры на политические темы
Базовый рецепт курицы с рисом: маринуем, выкладываем, запекаем
Совместное употребление огурцов и помидоров вызывает нагрузку на ЖКТ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.