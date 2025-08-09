Риск для жизни: эти этажи дома признаны самыми вредными для здоровья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:25
Недвижимость

Выбирая квартиру, многие смотрят на вид из окна или уровень шума. Но задумывались ли вы, что этаж может влиять на здоровье? Канадские специалисты утверждают: чем выше вы живёте, тем выше риски для организма.

вид из окна на многоэтажку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
вид из окна на многоэтажку

Что показало исследование

Учёные проанализировали истории болезней и общее состояние здоровья жителей многоквартирных домов на разных этажах. Результаты оказались неожиданными:

  • Жители 16-го этажа и выше имеют крайне низкие шансы на выживание при остановке сердца — запустить его удавалось лишь в 4,2 % случаев, а общая выживаемость составила 0,9 %.

  • У обитателей верхних этажей чаще встречаются воспалительные процессы и онкологические заболевания.

  • Причина, по мнению исследователей, кроется в разном расстоянии до магнитного поля Земли, что может косвенно ослаблять иммунитет.

Опасно для тела, полезно для ума

Интересно, что с точки зрения психического здоровья верхние этажи даже выигрывают: меньше уличного шума, больше уединённости и панорамных видов.

Где жить безопаснее всего

По данным специалистов, наиболее благоприятными для здоровья являются 3-й, 4-й и 5-й этажи - они сочетают приемлемый уровень шума и минимизируют физиологические риски.

Уточнения

Этаж (от фр. étage), или уровень - часть пространства здания между двумя горизонтальными перекрытиями (между полом и потолком), где располагаются помещения; уровень здания над (или под) уровнем земли (грунта).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
