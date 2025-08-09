Риск для жизни: эти этажи дома признаны самыми вредными для здоровья

Выбирая квартиру, многие смотрят на вид из окна или уровень шума. Но задумывались ли вы, что этаж может влиять на здоровье? Канадские специалисты утверждают: чем выше вы живёте, тем выше риски для организма.
Учёные проанализировали истории болезней и общее состояние здоровья жителей многоквартирных домов на разных этажах. Результаты оказались неожиданными:
Жители 16-го этажа и выше имеют крайне низкие шансы на выживание при остановке сердца — запустить его удавалось лишь в 4,2 % случаев, а общая выживаемость составила 0,9 %.
У обитателей верхних этажей чаще встречаются воспалительные процессы и онкологические заболевания.
Причина, по мнению исследователей, кроется в разном расстоянии до магнитного поля Земли, что может косвенно ослаблять иммунитет.
Интересно, что с точки зрения психического здоровья верхние этажи даже выигрывают: меньше уличного шума, больше уединённости и панорамных видов.
По данным специалистов, наиболее благоприятными для здоровья являются 3-й, 4-й и 5-й этажи - они сочетают приемлемый уровень шума и минимизируют физиологические риски.
