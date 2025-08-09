Риск для жизни: эти этажи дома признаны самыми вредными для здоровья

Канадские ученые выявили рост риска онкологии у жителей верхних этажей

Выбирая квартиру, многие смотрят на вид из окна или уровень шума. Но задумывались ли вы, что этаж может влиять на здоровье? Канадские специалисты утверждают: чем выше вы живёте, тем выше риски для организма.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) вид из окна на многоэтажку

Что показало исследование

Учёные проанализировали истории болезней и общее состояние здоровья жителей многоквартирных домов на разных этажах. Результаты оказались неожиданными:

Жители 16-го этажа и выше имеют крайне низкие шансы на выживание при остановке сердца — запустить его удавалось лишь в 4,2 % случаев , а общая выживаемость составила 0,9 % .

У обитателей верхних этажей чаще встречаются воспалительные процессы и онкологические заболевания .

Причина, по мнению исследователей, кроется в разном расстоянии до магнитного поля Земли, что может косвенно ослаблять иммунитет.

Опасно для тела, полезно для ума

Интересно, что с точки зрения психического здоровья верхние этажи даже выигрывают: меньше уличного шума, больше уединённости и панорамных видов.

Где жить безопаснее всего

По данным специалистов, наиболее благоприятными для здоровья являются 3-й, 4-й и 5-й этажи - они сочетают приемлемый уровень шума и минимизируют физиологические риски.

Уточнения

