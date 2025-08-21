Кухня без проводов и бардакa: как расположить розетки, чтобы техника вписалась идеально

Эксперты по интерьеру советуют планировать розетки на кухне до финишной отделки

Продуманный кухонный проект — это не только красивые фасады и дорогая техника. Грамотное расположение и количество розеток напрямую влияют на удобство, безопасность и долговечность ремонта. Ошибка на этапе планировки может обернуться постоянным дискомфортом и лишними затратами.

Почему розетки нужно планировать заранее

После завершения отделки изменить их количество или местоположение почти невозможно без демонтажа.

Расположение техники и мебели должно быть увязано с электротехническим проектом.

Чёткий план позволит избежать использования удлинителей и тройников, которые портят интерьер и создают риск перегрузки сети.

Классические ошибки, которые мешают жить

Выступающая розетка за техникой: посудомоечная машина, холодильник или духовка могут не встать в нишу.

посудомоечная машина, холодильник или духовка могут не встать в нишу. Недостаток точек питания: приходится вынимать вилку одного прибора, чтобы включить другой.

приходится вынимать вилку одного прибора, чтобы включить другой. Неправильная длина кабеля: холодильник не дотягивается до розетки, приходится сдвигать мебель или использовать удлинитель.

Совет: учитывайте реальную длину кабелей техники и оставляйте небольшой запас.

Сколько розеток должно быть на кухне

Количество зависит от ваших бытовых сценариев, но минимум:

2-3 для крупной встроенной техники (холодильник, посудомоечная машина, духовка);

3-5 для мелких приборов на рабочей поверхности (чайник, кофемашина, тостер, блендер, миксер);

1-2 в зоне обеденного стола, кухонного острова или барной стойки для ноутбука, зарядки или мини-гаджетов;

отдельная розетка для вытяжки и освещения.

Не забывайте про скрытые потребности

Зарядка для телефона или планшета, используемого для рецептов.

Подключение умных устройств (умная колонка, кухонные весы).

Возможность временного подключения сезонных приборов — мультиварки, йогуртницы, микроволновки.

Как избежать перегрузки сети

Распределяйте нагрузку по разным линиям.

Используйте качественные розетки и проводку, рассчитанную на высокую мощность.

Обязательно оставляйте зазор между стеной и розеткой для встроенной техники, чтобы вилка не упиралась.

Правильное количество и расположение розеток на кухне — это не мелочь, а основа функциональности. Лучше потратить время на детальную планировку до начала ремонта, чем потом мириться с удлинителями и передвигать мебель.

