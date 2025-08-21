Мода ушла, пыль осталась: эти ковры сделают квартиру старомодной в один миг

Дизайнеры назвали ковры, вышедшие из моды и портящие интерьер

2:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже самый стильный ремонт можно испортить неверно выбранным ковром. Этот элемент интерьера работает как рамка для картины: он задаёт настроение, объединяет пространство или… рушит всю композицию. Давайте разберём, какие ковры уже давно вышли из моды и почему им не место в современном доме.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Длинноворсовый ковер в интерьере

Длинноворсовые ковры — пылевые ловушки в интерьере

Всегда помятый вид: ворс быстро приминается в проходах и под мебелью.

ворс быстро приминается в проходах и под мебелью. Скопление аллергенов: пыль, шерсть, крошки и микроорганизмы остаются глубоко в волокнах.

пыль, шерсть, крошки и микроорганизмы остаются глубоко в волокнах. Сложный уход: даже с мощным пылесосом ковер не будет выглядеть идеально.

Если хотите мягкость под ногами — выбирайте короткий плотный ворс или современные ковры из микрофибры, которые легко чистятся.

Ковры с фигурными краями и привет из 90-х

Ломают геометрию комнаты и создают визуальный хаос.

Выглядят устаревшими, даже если сами по себе новые.

Плохо сочетаются с минимализмом и современными стилями.

Лоскутные ковры с разной длиной ворса

Визуально перегружают пространство.

Со временем создают эффект поношенности.

Могут выглядеть неряшливо даже в дизайнерских интерьерах.

Восточные и персидские узоры — только в нужной обстановке

Великолепно смотрятся в классике, но в лофтах или сканди-стиле часто выглядят чужеродно.

Риск "утяжелить" интерьер и лишить его воздушности.

Если нравится восточная эстетика, выбирайте её в подушках, пледах или небольших акцентах, а не в масштабных коврах.

Ковер на стене — моветон XXI века

Этот тренд остался в прошлом веке.

Даже дизайнерские модели теряют шарм, если их повесить вместо картины.

Чтобы ковер стал изюминкой интерьера, он должен соответствовать стилю, размеру и цветовой гамме комнаты. Выбирайте модели, которые подчеркивают гармонию пространства, а не спорят с ней. Иногда лучше взять простой и качественный ковер, чем дорогой, но безнадёжно устаревший.

Уточнения

Ковёр - плотное тканое изделие из пряжи различного рода, используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.