Мода ушла, пыль осталась: эти ковры сделают квартиру старомодной в один миг

Даже самый стильный ремонт можно испортить неверно выбранным ковром. Этот элемент интерьера работает как рамка для картины: он задаёт настроение, объединяет пространство или… рушит всю композицию. Давайте разберём, какие ковры уже давно вышли из моды и почему им не место в современном доме.
Если хотите мягкость под ногами — выбирайте короткий плотный ворс или современные ковры из микрофибры, которые легко чистятся.
Если нравится восточная эстетика, выбирайте её в подушках, пледах или небольших акцентах, а не в масштабных коврах.
Чтобы ковер стал изюминкой интерьера, он должен соответствовать стилю, размеру и цветовой гамме комнаты. Выбирайте модели, которые подчеркивают гармонию пространства, а не спорят с ней. Иногда лучше взять простой и качественный ковер, чем дорогой, но безнадёжно устаревший.
Ковёр - плотное тканое изделие из пряжи различного рода, используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.
