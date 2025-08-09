Ваш интерьер похож на сотни других — вот как вырваться из серой массы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эксперты: предметы с историей, виньетки и искусство придают дому индивидуальность
2:30
Недвижимость

Когда молодая семья въезжает в квартиру после свежего ремонта, кажется, что всё уже идеально. Но проходит время — и хочется придать дому особое лицо, сделать его уникальным. Хорошая новость в том, что это можно сделать без масштабных переделок, если знать несколько приёмов.

уютная гостиная с гитарой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
уютная гостиная с гитарой

1. Добавьте предмет с историей

Неважно, достался ли вам старинный сундук от бабушки или вы нашли редкий антиквариат на блошином рынке — такие вещи несут свою энергетику и создают атмосферу.
Главное — чтобы в доме был хотя бы один предмет, который "рассказывает" историю. Он станет центром внимания и элементом, который невозможно повторить.

2. Сделайте своё хобби частью интерьера

Любите музыку? Поставьте гитару на видное место. Увлекаетесь живописью? Оставьте мольберт в гостиной.
Так хобби становится не просто занятием, а частью вашей личности, вплетённой в пространство. И кто знает — может, в разгар вечера вы снимете гитару со стены и сыграете любимую песню.

3. Вещи, сделанные своими руками

Ни один дизайнерский магазин не предложит того, что создадите вы сами. Ручная работа придаёт дому неповторимость и тёплую, личную атмосферу.
Начните с малого — например, создайте мини-террариум. Дальше всё зависит от вашей фантазии: подушки, картины, декор — всё, что отражает вас.

4. Инвестируйте в искусство

Картина, скульптура или фотография могут полностью изменить восприятие комнаты.
Посетите ярмарку искусств, галерею или даже уличный маркет — там можно найти настоящие жемчужины. Собирайте коллекцию, которую будете любить и пополнять, а не просто подбирать "под цвет стен".

5. Создавайте виньетки воспоминаний

Виньетки — это мини-композиции из памятных вещей. Привезли камешек с Бали, купили фигурку в Турции или сохранили билет на концерт?
Объедините их в тематические уголки — так интерьер начнёт "рассказывать" историю вашей жизни.

Итог:

Уникальный интерьер — это не столько про дорогую мебель или модный ремонт, сколько про вещи, которые отражают ваш характер и ценности. Если хотите проверить, насколько у вас получилось, пригласите соседей — их реакция скажет всё.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
