Аромат предательства: вещи, которые портят впечатление о вашем жилье

Эксперты по уборке объяснили, как удалить неприятные запахи в квартире и наполнить её приятным ароматом
Первое впечатление о доме формируется ещё до того, как гость успеет присесть на диван. Иногда достаточно одного вдоха у порога, чтобы понять — здесь уютно… или наоборот. Запах в доме — невидимая "визитка" хозяев.

аромат в доме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
аромат в доме

Опытные хозяйки уверены: лёгкий, свежий аромат создаёт ощущение уюта и оставляет приятное послевкусие у всех, кто переступает порог.

1. Убираем причину, а не маскируем запах

Ни ароматизаторы, ни свечи не спасут, если в доме есть стойкий неприятный запах. Чаще всего источник кроется в коридоре — там, где стоит кошачий лоток или скапливается обувь.
Решение простое: устранить саму причину — регулярно мыть лоток, дезинфицировать обувь, проветривать прихожую.

2. Мусорное ведро с крышкой

Мусор — главный "поставщик" запахов в доме, даже если он не всегда заметен для хозяев. Но гости почувствуют сразу.
Совет: используйте ведро с плотно закрывающейся крышкой и не забывайте выносить мусор ежедневно.

3. Фильтры на вентиляцию

Вентиляция на кухне и в ванной должна убирать запахи, но часто приносит их от соседей: запах еды, сигаретный дым или прочие "сюрпризы".
Помогут специальные фильтры на вентиляционные отверстия — они задержат чужие ароматы.

4. Сухие ароматные травы

Саше с лавандой, мятой или розмарином — не только приятный запах, но и защита от моли.
Разложите их по ящикам, шкафам и полкам — травы будут впитывать неприятные ароматы, наполняя дом нежным ароматом.

5. Эфирные масла

Пара капель в воду для мытья полов или в распылитель — и комната наполняется тонким, но стойким ароматом.
Можно использовать готовые масла или приготовить свои — в интернете масса рецептов.

6. Цветы — природный фильтр

Гиацинт, гардения, жасмин — цветы, которые не только радуют глаз, но и очищают воздух, оставляя лёгкий цветочный шлейф.
Если нет желания ухаживать за растениями, свежие букеты тоже отлично работают.

7. Пряности для уюта

Корица, ваниль, бадьян — тёплые, уютные ароматы. Поставьте "букет" из сухих палочек возле батареи, и при нагреве пряности будут наполнять комнату запахом выпечки.

8. Избавляемся от запаха готовки

Даже простая жареная картошка оставляет свой след. После готовки лучше сразу проветрить кухню, а чтобы перебить запах — сварите кофе в турке или добавьте эфирное масло в горячую воду.

Уточнения

Эфи́рные масла - маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
