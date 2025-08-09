Кирпичи XVIII века могут рухнуть от одного касания: инженеры нашли способ их спасти

Инженеры восстанавливают кирпичную кладку XVIII века без утраты подлинности

Можно ли прикоснуться к камню XVIII века и при этом не нарушить его историю? Сегодня это возможно — но только если за дело берутся инженеры, вооруженные знаниями, терпением и технологиями. Реставрация — это не просто восстановление старого здания, а сложный синтез инженерной науки, художественного чутья и юридической строгости. Каждый проект — это вызов, в котором нужно одновременно сохранить подлинность и подарить объекту новую жизнь.

Об этом "Стройгазете" рассказал президент Клуба строителей Сколково, управляющий собственник ГК КТБ Артем Давидюк.

Реставрация, реконструкция и редевелопмент: в чем разница

Прежде чем говорить о технологиях, важно разделить три понятия:

Реставрация - возвращение зданию его исторического облика, с использованием оригинальных или максимально близких материалов. Цель — воссоздать вид, а не придумать новый.

Реконструкция - обновление конструкции, усиление элементов или модернизация систем без изменения охраняемых деталей.

Редевелопмент - смена назначения здания, часто с радикальной перестройкой и риском утраты подлинности.

Реставрация — это хирургическая операция по сохранению аутентичности. Рассмотрим, как современные мастера восстанавливают стены, декор и внутреннее убранство.

Кирпич, камень и известь: как спасают старую кладку

Один из главных методов — "вычинка", когда поврежденные кирпичи заменяют аналогами, тщательно подбирая размер, оттенок и фактуру. Декоративные детали утраченных элементов воссоздают вручную с применением пластичных известковых растворов — цемент здесь под запретом.

Другой способ — инъектирование, то есть заполнение пустот специальным раствором, близким к историческому. Так можно укрепить кладку изнутри, не разбирая целые участки.

"На суконной фабрике И. Г. Кожевникова мы усилили несущие конструкции именно так — укрепили основания и фундаменты, сохранив оригинальные стены", — рассказывает Артем Давидюк.

Живопись и лепнина: ДНК эпохи

В старинных зданиях можно обнаружить уникальные находки: от печей XVII века до фресок с редким орнаментом. Так, в московской усадьбе XVIII века сохранился рисунок в виде стилизованных "пчелок" — это не просто декор, а подлинная метка времени.

Перед работой живопись фиксируют: переносят на кальку, фотографируют, а иногда — переводят на холст. Проводят химический анализ пигментов, изучают архивные фото и чертежи. Художник готовит эскиз, который утверждается у экспертов и в Департаменте культурного наследия.

Техника исполнения должна повторять оригинал: от толщины мазка до направления кисти. Лепнину демонтируют, реставрируют и возвращают на место строго по архивам.

Юридические рамки: контроль как гарантия подлинности

В реставрации нет мелочей, которые можно "решить на месте". Любое действие с объектом культурного наследия проходит согласование. Основные контролирующие органы — Департамент культурного наследия и, для федеральных объектов, Минкульт РФ.

Автор проекта обязан лично контролировать работы, а каждая методика требует экспертного заключения. Любое отклонение — повод приостановить проект или наложить штраф.

Такой строгий надзор защищает здания от необратимых ошибок: неправильной замены деталей или вмешательства, разрушающего конструкцию.

Инженерные хитрости: как встроить новое в старое

Проблема старых зданий — отсутствие инженерных систем. Решение — прокладка коммуникаций в существующих каналах или скрытым способом, без повреждения исторических поверхностей.

Фасады временно усиливают металлическими конструкциями, а в неохраняемых зонах — обновляют перекрытия, меняют планировку и добавляют лестницы. Иногда восстанавливают утраченные элементы, но только по документально подтвержденным данным.

"В здании прачечной дома Наркомфина мы встроили современные инженерные решения, не нарушив историческую ткань постройки", — отмечает Давидюк.

Итог: реставрация как уважение к памяти

Реставрация — это не просто "сделать красиво". Это способ сохранить правду времени, даже если она потрескалась и потускнела. Для города такие здания — не камни, а носители живой памяти, и задача реставратора — передать её дальше, не исказив.

