Забудьте про дорогую декоративную штукатурку: простая замена позволит стене выглядеть премиально

Декоративную штукатурку можно сделать из обычной шпатлёвки
1:38
Недвижимость

Декоративная штукатурка способна превратить обычную стену в произведение искусства. Она имитирует камень, дерево, ткань или даже кожу рептилии. Но её главный минус — высокая цена. Есть решение: сделать штукатурку из обычной шпатлёвки.

Нанесение декоративной штукатурки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нанесение декоративной штукатурки

Почему это работает

Составы шпатлёвки и декоративной штукатурки очень похожи. При правильных инструментах и технике результат будет выглядеть премиально. Главное — использовать финишную шпатлёвку и выбирать смесь в зависимости от влажности помещения: цементную для ванных и кухонь, гипсовую или полимерную — для сухих комнат.

Подготовка — залог успеха

Перед нанесением уберите старое покрытие, выровняйте поверхность, заделайте дефекты и обязательно прогрунтуйте стену. Это улучшит сцепление и продлит срок службы отделки.

Замешивание состава

В готовую шпатлёвку добавьте пигмент, мраморную крошку или минеральную муку. Сухую смесь разводите по инструкции, добавив ПВА для эластичности. Консистенция должна напоминать сметану.

Техники нанесения

  • Венецианская штукатурка — несколько тонких слоёв с хаотичными мазками.
  • Короед — борозды от каменной крошки.
  • Валик с узором, трафареты или даже скомканная бумага помогут создать уникальную фактуру.

Уход за покрытием

Полимерные составы можно протирать влажной тряпкой, гипсовые — только сухой уборкой. Для защиты используйте лак или воск — это позволит мыть стены водой.

Уточнения

Пигме́нт (лат. pigmentum - краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
