Бойлер зовёт на помощь: названы сигналы, которые предупреждают о скорой поломке

Минеральный налёт и ржавчина в накопительном водонагревателе могут испортить воду и вывести технику из строя. Чистка — несложная, но требует аккуратности.
Перед началом отключите бойлер от сети, перекройте воду и остудите бак. Снимайте со стены только с помощником — техника тяжёлая.
Слейте воду, открутите крышку и достаньте ТЭН с анодом. Снимите налёт губкой или скребком. Для эмалированных поверхностей избегайте острых предметов.
Используйте лимонную кислоту (2 ст. л. на литр воды) или уксус (1 ст. л. на литр). Залейте раствор в бак, оставьте на 4-12 часов, затем промойте. Подойдут и готовые средства — только с пометкой, что они безопасны для бойлеров.
Замочите его в растворе на ночь, предварительно сняв анод. Промойте под проточной водой и просушите. Если налёт не уходит, лучше заменить деталь.
Бойлер (от англ. boiler - котёл, кипятильник) — разновидность водонагревателей, представляет собой теплообменник, в котором подогреваемая вода находится в трубах, а подогревающая среда (вода, пар) находятся снаружи от труб.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.