Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрист Ирина Кузнецова защитит Полину Диброву от оскорблений Екатерины Гордон
Иосиф Пригожин решил приготовить завтрак и забрызгал всю кухню
Луковичные культуры, которые сажают осенью для весеннего урожая
Три признака старения: пигментация, потеря контрастности, размытые контуры лица
Юрист Никита Кулачкин: с 1 сентября 2025 года в СНТ нельзя будет размещать коммерческие объекты
Симона Харунян: при судорогах нужны продукты с электролитами, не только бананы
Юристы: скидка в Trade-In часто действует и без сдачи автомобиля — это маркетинг
Ядерные часы изменят поиск тёмной материи и фундаментальную физику
Врачи: растяжения, переломы и вывихи — самые частые травмы на тренировках

Бойлер зовёт на помощь: названы сигналы, которые предупреждают о скорой поломке

Сантехники: налёт в бойлере можно удалить лимонной кислотой или уксусом
1:32
Недвижимость

Минеральный налёт и ржавчина в накопительном водонагревателе могут испортить воду и вывести технику из строя. Чистка — несложная, но требует аккуратности.

Чистка бойлера
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка бойлера

Когда пора действовать

  • Вода мутная, с неприятным запахом.
  • Увеличился расход электроэнергии.
  • Нагрев стал медленным и шумным.
  • Срабатывают предохранители.

Меры безопасности

Перед началом отключите бойлер от сети, перекройте воду и остудите бак. Снимайте со стены только с помощником — техника тяжёлая.

Механическая чистка

Слейте воду, открутите крышку и достаньте ТЭН с анодом. Снимите налёт губкой или скребком. Для эмалированных поверхностей избегайте острых предметов.

Химическая обработка

Используйте лимонную кислоту (2 ст. л. на литр воды) или уксус (1 ст. л. на литр). Залейте раствор в бак, оставьте на 4-12 часов, затем промойте. Подойдут и готовые средства — только с пометкой, что они безопасны для бойлеров.

Чистка ТЭНа

Замочите его в растворе на ночь, предварительно сняв анод. Промойте под проточной водой и просушите. Если налёт не уходит, лучше заменить деталь.

Профилактика

  • Чистите раз в год, а при жёсткой воде — чаще.
  • Ставьте фильтр грубой очистки и умягчитель.
  • Не перегревайте воду, чтобы замедлить образование налёта.

Уточнения

Бойлер (от англ. boiler - котёл, кипятильник) — разновидность водонагревателей, представляет собой теплообменник, в котором подогреваемая вода находится в трубах, а подогревающая среда (вода, пар) находятся снаружи от труб.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Комитет лесного хозяйства: для защиты от змей ходите в закрытой плотной одежде
Садоводство, цветоводство
Комитет лесного хозяйства: для защиты от змей ходите в закрытой плотной одежде Аудио 
Кинологи: йорк, лабрадор и пудель подойдут тем, кто впервые заводит собаку
Домашние животные
Кинологи: йорк, лабрадор и пудель подойдут тем, кто впервые заводит собаку
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Юрист Ирина Кузнецова защитит Полину Диброву от оскорблений Екатерины Гордон
Иосиф Пригожин решил приготовить завтрак и забрызгал всю кухню
Луковичные культуры, которые сажают осенью для весеннего урожая
Три признака старения: пигментация, потеря контрастности, размытые контуры лица
Юрист Никита Кулачкин: с 1 сентября 2025 года в СНТ нельзя будет размещать коммерческие объекты
Симона Харунян: при судорогах нужны продукты с электролитами, не только бананы
Юристы: скидка в Trade-In часто действует и без сдачи автомобиля — это маркетинг
Ядерные часы изменят поиск тёмной материи и фундаментальную физику
Врачи: растяжения, переломы и вывихи — самые частые травмы на тренировках
Кошка учится ради удовольствия — не стоит применять запреты и наказания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.