Бойлер зовёт на помощь: названы сигналы, которые предупреждают о скорой поломке

Сантехники: налёт в бойлере можно удалить лимонной кислотой или уксусом

Минеральный налёт и ржавчина в накопительном водонагревателе могут испортить воду и вывести технику из строя. Чистка — несложная, но требует аккуратности.

Когда пора действовать

Вода мутная, с неприятным запахом.

Увеличился расход электроэнергии.

Нагрев стал медленным и шумным.

Срабатывают предохранители.

Меры безопасности

Перед началом отключите бойлер от сети, перекройте воду и остудите бак. Снимайте со стены только с помощником — техника тяжёлая.

Механическая чистка

Слейте воду, открутите крышку и достаньте ТЭН с анодом. Снимите налёт губкой или скребком. Для эмалированных поверхностей избегайте острых предметов.

Химическая обработка

Используйте лимонную кислоту (2 ст. л. на литр воды) или уксус (1 ст. л. на литр). Залейте раствор в бак, оставьте на 4-12 часов, затем промойте. Подойдут и готовые средства — только с пометкой, что они безопасны для бойлеров.

Чистка ТЭНа

Замочите его в растворе на ночь, предварительно сняв анод. Промойте под проточной водой и просушите. Если налёт не уходит, лучше заменить деталь.

Профилактика

Чистите раз в год, а при жёсткой воде — чаще.

Ставьте фильтр грубой очистки и умягчитель.

Не перегревайте воду, чтобы замедлить образование налёта.

Уточнения

Бойлер (от англ. boiler - котёл, кипятильник) — разновидность водонагревателей, представляет собой теплообменник, в котором подогреваемая вода находится в трубах, а подогревающая среда (вода, пар) находятся снаружи от труб.



