Офис на ладони: как обустроить рабочее место, когда в квартире негде развернуться — и всё же получить комфорт

Даже в крошечной комнате можно обустроить удобный и красивый уголок для работы или учёбы. Главное — использовать пространство с умом.
Компактный столик, закреплённый на стене, — идеальный вариант. В рабочее время он раскладывается, а после — легко складывается, освобождая место. Удобный стул без подлокотников, металлический органайзер на стене и ноутбук — готово.
Небольшой стол, стул и узкая этажерка легко превращают пустое место под лестницей в уютный офис. Светлые стены, крючки для канцелярии и пробковая отделка добавят удобства и стиля.
Если вещей немного, ниша под шкафом легко превращается в полноценный рабочий уголок. Достаточно закрепить столешницу и полки — и всё необходимое будет под рукой.
Полки, металлическая доска и высокий узкий стеллаж помогают разместить максимум вещей даже в маленьком пространстве. Монитор можно закрепить на кронштейне, а системный блок спрятать под стол.
Готовая конструкция с полками и выдвижными ящиками в нише сохраняет пространство и помогает быстро убрать всё лишнее.
Спрятать офис можно прямо в гостиной. Достаточно встроенного шкафа с распашными дверцами: открыл — и можно работать.
Закруглённая столешница удобна, безопасна и экономит место. А коврик, растения и декор создадут уют.
Откидная крышка превращается в столешницу, а ящики и секции скрывают все мелочи. И никакого офисного вида в гостиной.
Крепится к стенам, не загромождает пол и при желании дополняется ящиками. Лёгко, стильно и удобно.
Оформление ниши в единой гамме с комнатой и пёстрые коробки для хранения создают рабочее место, которое радует глаз. А неоновая вывеска добавляет настроения.
