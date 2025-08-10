Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Офис на ладони: как обустроить рабочее место, когда в квартире негде развернуться — и всё же получить комфорт

Дизайнеры показали способы обустроить мини-кабинет в ограниченном пространстве
2:20
Недвижимость

Даже в крошечной комнате можно обустроить удобный и красивый уголок для работы или учёбы. Главное — использовать пространство с умом.

Мини-кабинет в нише
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мини-кабинет в нише

Откидной стол — спасение для тесных комнат

Компактный столик, закреплённый на стене, — идеальный вариант. В рабочее время он раскладывается, а после — легко складывается, освобождая место. Удобный стул без подлокотников, металлический органайзер на стене и ноутбук — готово.

Под лестницей тоже можно

Небольшой стол, стул и узкая этажерка легко превращают пустое место под лестницей в уютный офис. Светлые стены, крючки для канцелярии и пробковая отделка добавят удобства и стиля.

Ниша вместо шкафа

Если вещей немного, ниша под шкафом легко превращается в полноценный рабочий уголок. Достаточно закрепить столешницу и полки — и всё необходимое будет под рукой.

Вертикальное хранение — больше места

Полки, металлическая доска и высокий узкий стеллаж помогают разместить максимум вещей даже в маленьком пространстве. Монитор можно закрепить на кронштейне, а системный блок спрятать под стол.

Подвесной стол в нише

Готовая конструкция с полками и выдвижными ящиками в нише сохраняет пространство и помогает быстро убрать всё лишнее.

Рабочее место за дверцами шкафа

Спрятать офис можно прямо в гостиной. Достаточно встроенного шкафа с распашными дверцами: открыл — и можно работать.

Полукруглый стол в углу

Закруглённая столешница удобна, безопасна и экономит место. А коврик, растения и декор создадут уют.

Секретер — ретро и функциональность

Откидная крышка превращается в столешницу, а ящики и секции скрывают все мелочи. И никакого офисного вида в гостиной.

Подвесная консоль

Крепится к стенам, не загромождает пол и при желании дополняется ящиками. Лёгко, стильно и удобно.

Яркий акцент в интерьере

Оформление ниши в единой гамме с комнатой и пёстрые коробки для хранения создают рабочее место, которое радует глаз. А неоновая вывеска добавляет настроения.

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
