Пространство выигрывает, когда мебель работает на интерьер, а не против него

Дизайнер Яна Дрибос предложила систему хранения вокруг дверного проёма в гостиной

Громоздкие мебельные "стенки" уходят в прошлое. Сегодня дизайнеры предлагают лёгкие, функциональные и эстетичные варианты, которые не перегружают интерьер и при этом обеспечивают достаточно места для хранения.

Вокруг двери — и почти незаметно

В гостиной из проекта Яны Дрибос система хранения спрятана вокруг дверного проёма. При входе шкафы практически не бросаются в глаза. Здесь есть открытые полки для коллекции декора и книг, а в нижних секциях — закрытые дверцы. Перед диваном — лаконичная тумба-консоль, а в рабочей зоне — шкаф с открытыми полками для нужных мелочей.

Минимализм и порядок для студента

Проект студии 2408 Buro — это квартира для молодого человека, где кухню-гостиную можно отделить стеклянной раздвижной перегородкой. В зоне отдыха — белая тумба с фасадами в тон, настенная панель для телевизора и два стеллажа с дверцами. В них удобно хранить книги, документы и всё для учёбы, а между ними есть пара открытых полок для декора.

Лаконичное решение с полками

В проекте Марии Ничипоренко акцент сделан на уют и общие семейные посиделки. На стене напротив дивана — деревянные панели и длинная открытая полка почти во всю длину стены. Под ней — тумба с выдвижными ящиками для вещей, которые лучше спрятать. Дополняют композицию две короткие открытые полки для фото, книг и сувениров.

Гостиная-кабинет в одном пространстве

Анастасия Уфимцева объединила в одном помещении и гостиную, и кабинет. Главный акцент — подвесная тумба-консоль напротив дивана, а по бокам — витрины с подсветкой. В закрытом шкафу спрятано рабочее место с выдвижным столом и полками, а напротив — ещё один вместительный шкаф для одежды и вещей.

Вместительное хранение и декоративные акценты

В проекте Елены Ефимовых телевизионная зона стала центром гостиной. Нижняя тумба "держит" два вместительных шкафа-витрины со стеклянными рифлёными фасадами. Здесь можно выставить посуду и декор, а закрытые секции спрячут остальное. Потолочные опуски и рифлёные панели помогают встроить конструкцию в интерьер.

