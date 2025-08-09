Ковёр-волшебник: 3 приёма, как сделать комнату просторнее

Вот как выбрать ковёр, чтобы комната казалась просторнее

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие считают, что крупный ковер — это роскошь для просторных домов. На деле он может стать главным инструментом в борьбе за простор и уют даже в самых скромных по метражу квартирах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Два ковра в интерьере

Визуальный секрет в том, что крупное покрытие объединяет зоны и создает цельный интерьер. Мебель словно "становится на фундамент", а пространство перестает дробиться на мелкие куски. Особенно эффектно это работает в студиях и совмещенных гостиных с обеденной зоной.

Если края ковра почти касаются стен (оставляя 20-30 см до периметра), пол воспринимается как единое целое. Комната кажется шире, а интерьер — гармоничнее.

Уют, который ощущается глазами

Большая площадь ковра не только гасит шум и смягчает блики, но и создает ощущение защищенности. Он объединяет даже разномастную мебель в единую композицию и убирает визуальный шум, который дают несколько маленьких ковриков.

Мелкие коврики "дробят" пространство и делают его визуально меньше. Отсутствие единого центра лишает интерьер связности, а уют страдает.

Как выбрать идеальный ковер

Размер — под передние ножки всей мебели в зоне.

Цвет — светлые тона и мягкие узоры для визуального расширения.

Форма — овальные и круглые модели смягчают геометрию и подходят для зон отдыха или столовой.

Текстура — длинный ворс для классики, плоское плетение для сканди или лофта.

Уточнения

Ковёр — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.