Ковёр-волшебник: 3 приёма, как сделать комнату просторнее

Недвижимость

Многие считают, что крупный ковер — это роскошь для просторных домов. На деле он может стать главным инструментом в борьбе за простор и уют даже в самых скромных по метражу квартирах.

Два ковра в интерьере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Два ковра в интерьере

Визуальный секрет в том, что крупное покрытие объединяет зоны и создает цельный интерьер. Мебель словно "становится на фундамент", а пространство перестает дробиться на мелкие куски. Особенно эффектно это работает в студиях и совмещенных гостиных с обеденной зоной.

Если края ковра почти касаются стен (оставляя 20-30 см до периметра), пол воспринимается как единое целое. Комната кажется шире, а интерьер — гармоничнее.

Уют, который ощущается глазами

Большая площадь ковра не только гасит шум и смягчает блики, но и создает ощущение защищенности. Он объединяет даже разномастную мебель в единую композицию и убирает визуальный шум, который дают несколько маленьких ковриков.

Мелкие коврики "дробят" пространство и делают его визуально меньше. Отсутствие единого центра лишает интерьер связности, а уют страдает.

Как выбрать идеальный ковер

  • Размер — под передние ножки всей мебели в зоне.
  • Цвет — светлые тона и мягкие узоры для визуального расширения.
  • Форма — овальные и круглые модели смягчают геометрию и подходят для зон отдыха или столовой.
  • Текстура — длинный ворс для классики, плоское плетение для сканди или лофта.

Уточнения

Ковёр — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
