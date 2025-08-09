Диван мечты для маленькой квартиры: руководство по выбору

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:34
Недвижимость

В небольших квартирах каждый метр на счету, и выбор дивана здесь — не просто вопрос вкуса, а решение, влияющее на комфорт и внешний вид комнаты. Одна распространённая ошибка способна визуально уменьшить пространство и испортить весь интерьер.

Современная гостиная с абстрактной картиной над диваном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная гостиная с абстрактной картиной над диваном

Многие думают, что большой диван сделает комнату уютнее. На деле он создаёт эффект загромождения, нарушает пропорции и "съедает" свободное место. Оптимально, если диван занимает не более трети площади комнаты — так сохраняется ощущение простора.

Для маленьких помещений подойдут еврокнижки, диваны с выдвижным механизмом или модели-трансформеры. Они экономят до 40% полезного пространства и легко подстраиваются под разные сценарии использования.

Глубина, ножки и цвет — ключевые детали

  • Глубина сиденья — не более 70 см, иначе мебель будет визуально утяжелять комнату.
  • Ножки — высокие и тонкие (15-20 см) создают эффект лёгкости, позволяя взгляду "проходить" под диваном.
  • Цвет — светлые тона визуально расширяют границы, но тёмная монохромная обивка практичнее в уходе.

Функциональность и минимум лишних деталей

Встроенные ящики, откидные полки и компактные подлокотники помогут заменить несколько предметов мебели и сэкономить место. От массивных спинок и широких боков лучше отказаться — интерьер станет визуально легче.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
