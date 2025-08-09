Диван мечты для маленькой квартиры: руководство по выбору

В небольших квартирах каждый метр на счету, и выбор дивана здесь — не просто вопрос вкуса, а решение, влияющее на комфорт и внешний вид комнаты. Одна распространённая ошибка способна визуально уменьшить пространство и испортить весь интерьер.
Многие думают, что большой диван сделает комнату уютнее. На деле он создаёт эффект загромождения, нарушает пропорции и "съедает" свободное место. Оптимально, если диван занимает не более трети площади комнаты — так сохраняется ощущение простора.
Для маленьких помещений подойдут еврокнижки, диваны с выдвижным механизмом или модели-трансформеры. Они экономят до 40% полезного пространства и легко подстраиваются под разные сценарии использования.
Встроенные ящики, откидные полки и компактные подлокотники помогут заменить несколько предметов мебели и сэкономить место. От массивных спинок и широких боков лучше отказаться — интерьер станет визуально легче.
Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.