Когда цветы работают лучше техники: 5 комнатных растений вытягивают лишнюю влагу и спасают от грибка

Когда окна закрыты, а на улице сыро, плесень в доме появляется с завидным постоянством. Обычно в таких случаях советуют проветривать и использовать осушители, но есть и более "зелёное" решение — комнатные растения, которые вытягивают лишнюю влагу и очищают воздух.
Считается, что зелёные питомцы увлажняют воздух, но есть виды, которые делают прямо противоположное — забирают влагу из помещения. Если поставить их в проблемных зонах — у окон, в углах или вдоль холодных стен — они помогут держать влажность под контролем и снизят риск появления грибка.
Прежде чем заняться растениями, нужно убрать уже появившуюся плесень. Подойдут обычный столовый уксус или 3%-я перекись водорода. Работать стоит в перчатках и маске — споры опасны при вдыхании.
Для профилактики можно дополнительно поставить в комнате миску с солью, рисом или активированным углём — эти материалы впитывают влагу и очищают воздух.
Если у вас нет времени ухаживать за зелёными "союзниками", выбирайте суккуленты — они требуют минимум забот, но выполняют максимум работы по поддержанию здорового микроклимата.
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
