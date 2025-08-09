Когда цветы работают лучше техники: 5 комнатных растений вытягивают лишнюю влагу и спасают от грибка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Когда окна закрыты, а на улице сыро, плесень в доме появляется с завидным постоянством. Обычно в таких случаях советуют проветривать и использовать осушители, но есть и более "зелёное" решение — комнатные растения, которые вытягивают лишнюю влагу и очищают воздух.

Плесень
Фото: Wikimedia Commons by NordhornerII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плесень

Считается, что зелёные питомцы увлажняют воздух, но есть виды, которые делают прямо противоположное — забирают влагу из помещения. Если поставить их в проблемных зонах — у окон, в углах или вдоль холодных стен — они помогут держать влажность под контролем и снизят риск появления грибка.

Устраните источник влаги в первую очередь

Прежде чем заняться растениями, нужно убрать уже появившуюся плесень. Подойдут обычный столовый уксус или 3%-я перекись водорода. Работать стоит в перчатках и маске — споры опасны при вдыхании.

Для профилактики можно дополнительно поставить в комнате миску с солью, рисом или активированным углём — эти материалы впитывают влагу и очищают воздух.

Топ-5 растений, которые работают как природный осушитель

  • Папоротник нефролепис: впитывает влагу тонкими листьями, любит рассеянный свет.
  • Комнатный плющ: вытягивает влагу и токсины из воздуха, но требует опыта в уходе.
  • Пальма арека: неприхотлива и эффектно смотрится в интерьере, главное — не ставить под прямое солнце.
  • Алоэ вера: суккулент, который спокойно переживёт месяц без полива и при этом сушит воздух.
  • Сансевиерия (тёщин язык): прочное и долговечное растение, выносливое к перепадам температуры.

Мини-лайфхак

Если у вас нет времени ухаживать за зелёными "союзниками", выбирайте суккуленты — они требуют минимум забот, но выполняют максимум работы по поддержанию здорового микроклимата.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
