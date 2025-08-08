Секрет быстрого Wi-Fi: 7 устройств, которые убивают вашу сеть и как это исправить!

Медленный интернет дома не всегда вина провайдера. Иногда главная проблема — в том, что ваш маршрутизатор стоит рядом с "вредными" устройствами. Микроволновки, радионяни, беспроводные телефоны, диммеры, галогенные лампы и даже колонки могут создавать электромагнитные помехи, из-за которых Wi-Fi теряет скорость.

Фото: Wikimedia Commons by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Wi-Fi роутер

Простое решение — переместить роутер подальше от таких приборов и поставить его повыше, например, на полку в центре квартиры.

Современные квартиры нередко наполнены умными устройствами — от термостатов и лампочек до камер видеонаблюдения. Каждый такой гаджет "откусывает" часть пропускной способности сети. Если подключений слишком много, помогает настройка приоритетов трафика (QoS) или выделение отдельной сети для умного дома.

Старые или бюджетные роутеры тоже могут быть слабым звеном. Если он спрятан за мебелью, сигнал ослабляется. Варианты решения — замена на более мощную модель, установка mesh-системы или использование простого усилителя сигнала.

Но даже при идеальной настройке ваш Wi-Fi не будет быстрее, чем тариф у провайдера. Для потокового видео, онлайн-игр или работы с камерами может понадобиться более высокая скорость.

