Революция в интерьере: как молодая пара преобразила старый дом в шедевр дизайна

Пара в Афинах решилась на радикальное преображение своего 70-метрового дома. Квартира 60-х годов превратилась в современное и светлое убежище — благодаря шести архитектурным вмешательствам от дизайнера интерьеров Федерики Скализе.

Свет, движение и никаких лишних стен

Первое, что изменили — демонтировали внутренние перегородки и отказались от тёмного L-образного коридора. Это позволило свету беспрепятственно проникать во все уголки дома. Визуальная лёгкость и плавность передвижения стали новыми главными героями интерьера.

Вместо стен — полупрозрачные перегородки

Привычные двери заменили раздвижными панелями из материала Diafos от Abet Laminati. Вдохновлённые японскими ширмами shōji, эти панели создают мягкие границы между зонами, сохраняя приватность и пропуская свет. Их дополнили встроенными полками и подсветкой — эстетика и польза в каждой детали.

Объединённая кухня-гостиная

Кухня больше не прячется в углу — она теперь единое пространство с гостиной. Компактная, но эргономичная мебель из кленового дерева и встроенный обеденный уголок делают зону максимально функциональной. На фоне — аккуратная металлическая библиотека, поддерживающая чистую визуальную линию.

Универсальная комната: спорт, офис, склад

Одна из комнат стала настоящим мультимастером — здесь и рабочее место, и тренажёрный уголок, и хранилище. Вдоль стены — вместительный встроенный шкаф с прачечной. А спальня осталась камерной и исключительно для отдыха.

Вторая ванная — комфорт без компромиссов

Гостевой санузел удалось разместить благодаря использованию пространства у внутреннего светового колодца. Главная ванная переехала в более приватную зону и получила душевую с прозрачными стенками, что добавило уединения и света.

Цвет, текстура, тактильность

Основной тон — белый, как символ чистоты и покоя. Его поддержали тёплое кленовое дерево, открытый бетон и индустриальные фактуры. Яркие акценты — в неожиданных местах, вроде цветных смесителей — добавили характер и игру.

