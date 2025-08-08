Революция в интерьере: как молодая пара преобразила старый дом в шедевр дизайна

Пара в Афинах решилась на радикальное преображение своего 70-метрового дома. Квартира 60-х годов превратилась в современное и светлое убежище — благодаря шести архитектурным вмешательствам от дизайнера интерьеров Федерики Скализе.
Первое, что изменили — демонтировали внутренние перегородки и отказались от тёмного L-образного коридора. Это позволило свету беспрепятственно проникать во все уголки дома. Визуальная лёгкость и плавность передвижения стали новыми главными героями интерьера.
Привычные двери заменили раздвижными панелями из материала Diafos от Abet Laminati. Вдохновлённые японскими ширмами shōji, эти панели создают мягкие границы между зонами, сохраняя приватность и пропуская свет. Их дополнили встроенными полками и подсветкой — эстетика и польза в каждой детали.
Кухня больше не прячется в углу — она теперь единое пространство с гостиной. Компактная, но эргономичная мебель из кленового дерева и встроенный обеденный уголок делают зону максимально функциональной. На фоне — аккуратная металлическая библиотека, поддерживающая чистую визуальную линию.
Одна из комнат стала настоящим мультимастером — здесь и рабочее место, и тренажёрный уголок, и хранилище. Вдоль стены — вместительный встроенный шкаф с прачечной. А спальня осталась камерной и исключительно для отдыха.
Гостевой санузел удалось разместить благодаря использованию пространства у внутреннего светового колодца. Главная ванная переехала в более приватную зону и получила душевую с прозрачными стенками, что добавило уединения и света.
Основной тон — белый, как символ чистоты и покоя. Его поддержали тёплое кленовое дерево, открытый бетон и индустриальные фактуры. Яркие акценты — в неожиданных местах, вроде цветных смесителей — добавили характер и игру.
