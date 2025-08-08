Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Революция в интерьере: как молодая пара преобразила старый дом в шедевр дизайна

Свет, клен и бетон: как создать дом, в который хочется возвращаться
Недвижимость

Пара в Афинах решилась на радикальное преображение своего 70-метрового дома. Квартира 60-х годов превратилась в современное и светлое убежище — благодаря шести архитектурным вмешательствам от дизайнера интерьеров Федерики Скализе.

Светлая гостиная с белым диваном и круглым столом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Светлая гостиная с белым диваном и круглым столом

Свет, движение и никаких лишних стен

Первое, что изменили — демонтировали внутренние перегородки и отказались от тёмного L-образного коридора. Это позволило свету беспрепятственно проникать во все уголки дома. Визуальная лёгкость и плавность передвижения стали новыми главными героями интерьера.

Вместо стен — полупрозрачные перегородки

Привычные двери заменили раздвижными панелями из материала Diafos от Abet Laminati. Вдохновлённые японскими ширмами shōji, эти панели создают мягкие границы между зонами, сохраняя приватность и пропуская свет. Их дополнили встроенными полками и подсветкой — эстетика и польза в каждой детали.

Объединённая кухня-гостиная

Кухня больше не прячется в углу — она теперь единое пространство с гостиной. Компактная, но эргономичная мебель из кленового дерева и встроенный обеденный уголок делают зону максимально функциональной. На фоне — аккуратная металлическая библиотека, поддерживающая чистую визуальную линию.

Универсальная комната: спорт, офис, склад

Одна из комнат стала настоящим мультимастером — здесь и рабочее место, и тренажёрный уголок, и хранилище. Вдоль стены — вместительный встроенный шкаф с прачечной. А спальня осталась камерной и исключительно для отдыха.

Вторая ванная — комфорт без компромиссов

Гостевой санузел удалось разместить благодаря использованию пространства у внутреннего светового колодца. Главная ванная переехала в более приватную зону и получила душевую с прозрачными стенками, что добавило уединения и света.

Цвет, текстура, тактильность

Основной тон — белый, как символ чистоты и покоя. Его поддержали тёплое кленовое дерево, открытый бетон и индустриальные фактуры. Яркие акценты — в неожиданных местах, вроде цветных смесителей — добавили характер и игру.

Уточнения

Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, „главный“, и τέκτων, „создатель“) или Зо́дчество — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Ученые обнаружили 332 подлёдных каньона под Антарктидой, которые могут ускорить таяние льда и повысить уровень моря быстрее, чем мы ожидали.

