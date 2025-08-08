Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дышите глубже: папоротник против токсинов в вашем доме

Папоротник: секрет чистого воздуха и здоровой атмосферы в вашем доме
Недвижимость

Эта неприхотливая зелень — не просто декоративное растение. Папоротники способны очищать воздух в доме от токсинов, увлажнять его и создавать атмосферу, в которой легче дышать.

Папоротник
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Папоротник

Да, он красив, но это далеко не единственный аргумент в его пользу. Папоротники поглощают опасные вещества, включая формальдегид, бензол и трихлорэтилен — невидимых "вредителей" воздуха, которые выделяются из мебели, бытовой химии и даже кухонных плит.

Растение работает в двух направлениях: фильтрует воздух через листья и корни, а заодно повышает влажность. Для городских квартир с сухим воздухом это особенно важно.

Какие виды выбрать

  • Nephrolepis exaltata — классика, доступная в любом цветочном магазине. Неприхотлив и быстро разрастается.
  • Asplenium nidus — крупные глянцевые листья придают интерьеру экзотичность.
  • Platycerium (роголистник) — впечатляет необычной формой и размерами.

Уход без ошибок

Свет: рассеянный, без прямых солнечных лучей. Отлично чувствует себя на кухне или в светлой ванной.

Полив: любит влагу, но не переносит застой воды. Перелив — главный враг папоротника.

Удобрение: весной и летом раз в несколько недель.

Воздух: не ставьте рядом с батареей или обогревателем — сухой воздух губителен.

Бонус: безопасно для аллергиков

Папоротники не относятся к аллергенным растениям, хотя пыль на листьях может раздражать чувствительных людей.

Уточнения

Папоротникови́дные или па́поротники (лат. Polypodióphyta), — отдел сосудистых растений, в который входят как современные папоротники, так и одни из древнейших высших растений, появившихся около 405 млн лет назад в девонском периоде палеозойской эры.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
