Дышите глубже: папоротник против токсинов в вашем доме

Эта неприхотливая зелень — не просто декоративное растение. Папоротники способны очищать воздух в доме от токсинов, увлажнять его и создавать атмосферу, в которой легче дышать.
Да, он красив, но это далеко не единственный аргумент в его пользу. Папоротники поглощают опасные вещества, включая формальдегид, бензол и трихлорэтилен — невидимых "вредителей" воздуха, которые выделяются из мебели, бытовой химии и даже кухонных плит.
Растение работает в двух направлениях: фильтрует воздух через листья и корни, а заодно повышает влажность. Для городских квартир с сухим воздухом это особенно важно.
Свет: рассеянный, без прямых солнечных лучей. Отлично чувствует себя на кухне или в светлой ванной.
Полив: любит влагу, но не переносит застой воды. Перелив — главный враг папоротника.
Удобрение: весной и летом раз в несколько недель.
Воздух: не ставьте рядом с батареей или обогревателем — сухой воздух губителен.
Папоротники не относятся к аллергенным растениям, хотя пыль на листьях может раздражать чувствительных людей.
Папоротникови́дные или па́поротники (лат. Polypodióphyta), — отдел сосудистых растений, в который входят как современные папоротники, так и одни из древнейших высших растений, появившихся около 405 млн лет назад в девонском периоде палеозойской эры.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
А что, если мы живём внутри чёрной дыры? Гипотеза, которую обсуждают учёные, объясняет загадки Вселенной — и заставляет пересмотреть саму реальность.