Двойная сторона кофейного лайфхака для унитаза: чуть больше, чем надо — и трубы забиты

Кофейная гуща как средство очистки унитаза может повредить трубы — сантехники

Обычная кофейная гуща — то, что мы привыкли бездумно выбрасывать. В лучшем случае — в компост, в худшем — в мусор. Однако всё больше людей переосмысливают этот "отход" и дают ему вторую жизнь. Один из самых обсуждаемых способов — бросать кофейную гущу… прямо в унитаз.

Сторонники метода утверждают: достаточно всего одной чайной ложки, чтобы унитаз засиял чистотой без капли химии. Всё дело в натуральной абразивности гущи. Она действует подобно скрабу, помогая удалить налёт и загрязнения. При этом дополнительно устраняется неприятный запах — благодаря дезодорирующим свойствам кофе. А некоторые даже отмечают: после такой чистки в туалете остаётся лёгкий кофейный аромат.

Но сантехники не в восторге. Как поясняют специалисты, кофейная гуща — не самый дружелюбный материал для канализации. Она медленно продвигается по трубам, нередко оседая на стенках. В сочетании с жирами и остатками мыла она может спровоцировать засоры. А их устранение — это уже и затраты, и лишние хлопоты.

Поэтому если вы и решитесь на кофейную чистку унитаза, важно соблюдать два правила: использовать очень небольшое количество и не злоупотреблять. Лучше воспринимать гущу как редкий помощник, а не универсальное средство на каждый день.

