Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жёсткое регулирование курортной недвижимости в Уэльсе даёт первые результаты
Ошибки при уборке лука в августе: вот как избежать потерь
Ошибки в документах и отсутствие обратного билета могут стать причинами отказа во въезде
Шахматный триумф OpenAI: Grok повержен в битве искусственных интеллектов
SPIS напомнила, что оптимальная продолжительность сна для взрослых — 7–9 часов
Сложный ремонт автомобилей в США делает выгоднее покупку новой машины
Щавель в тарелке: секреты приготовления ароматного супа
От льна до бамбука: какие ткани считаются экологичными и модными
Михаил Кожухов рассказал о своих впечатлениях от поездки в Северную Корею

Двойная сторона кофейного лайфхака для унитаза: чуть больше, чем надо — и трубы забиты

Кофейная гуща как средство очистки унитаза может повредить трубы — сантехники
1:28
Недвижимость

Обычная кофейная гуща — то, что мы привыкли бездумно выбрасывать. В лучшем случае — в компост, в худшем — в мусор. Однако всё больше людей переосмысливают этот "отход" и дают ему вторую жизнь. Один из самых обсуждаемых способов — бросать кофейную гущу… прямо в унитаз.

Унитаз
Фото: commons.wikimedia.org by Jeuwre, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Унитаз

Сторонники метода утверждают: достаточно всего одной чайной ложки, чтобы унитаз засиял чистотой без капли химии. Всё дело в натуральной абразивности гущи. Она действует подобно скрабу, помогая удалить налёт и загрязнения. При этом дополнительно устраняется неприятный запах — благодаря дезодорирующим свойствам кофе. А некоторые даже отмечают: после такой чистки в туалете остаётся лёгкий кофейный аромат.

Но сантехники не в восторге. Как поясняют специалисты, кофейная гуща — не самый дружелюбный материал для канализации. Она медленно продвигается по трубам, нередко оседая на стенках. В сочетании с жирами и остатками мыла она может спровоцировать засоры. А их устранение — это уже и затраты, и лишние хлопоты.

Поэтому если вы и решитесь на кофейную чистку унитаза, важно соблюдать два правила: использовать очень небольшое количество и не злоупотреблять. Лучше воспринимать гущу как редкий помощник, а не универсальное средство на каждый день.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
Простой рецепт маринованных томатов без варки
Еда и рецепты
Простой рецепт маринованных томатов без варки Аудио 
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м
Домашние животные
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
Последние материалы
Ошибки при уборке лука в августе: вот как избежать потерь
Ошибки в документах и отсутствие обратного билета могут стать причинами отказа во въезде
Шахматный триумф OpenAI: Grok повержен в битве искусственных интеллектов
SPIS напомнила, что оптимальная продолжительность сна для взрослых — 7–9 часов
Сложный ремонт автомобилей в США делает выгоднее покупку новой машины
Щавель в тарелке: секреты приготовления ароматного супа
От льна до бамбука: какие ткани считаются экологичными и модными
Михаил Кожухов рассказал о своих впечатлениях от поездки в Северную Корею
Становая тяга и отжимания укрепят мышцы и суставы после 50 лет — тренер Джаррод Ноббе
По просьбе трудящихся горком КПСС организовал цикл бесед и докладов о великих идеалах коммунизма… — писала газета Правда 11 августа 1962 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.