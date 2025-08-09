Сантехника покрывается налётом: вода уже разрушает дом, но избавиться от этого проще, чем кажется

Белёсые пятна на кране, душевой кабине или кафеле? Это не просто грязь. Это водный камень — твердые отложения минеральных солей. И чем дольше тянуть с их удалением, тем сложнее будет с ними справиться.
Если вода в вашем доме жёсткая, налёт из кальция и магния будет появляться очень быстро — на смесителях, в раковине, на плитке и даже на стекле душевой кабины.
На кухне его можно заметить и на бытовой технике, особенно рядом с раковиной. А в унитазе соли мочевой кислоты ускоряют процесс, особенно при неисправной арматуре, из-за которой вода постоянно подтекает.
Готовые чистящие гели с кислотами (лимонной, щавелевой и др.) растворяют налет за 5-10 минут. Щелочные — действуют дольше, зато более щадящие.
Главное — использовать строго по инструкции. Ошибка в выборе или превышение времени воздействия может испортить покрытие. Не забывайте о защите кожи, глаз и дыхания — надевайте перчатки и проветривайте помещение.
Если под рукой нет профессиональной химии, используйте то, что найдётся на кухне.
Лайфхак: если налёт слабый и находится ниже уровня воды (например, в аквариуме) — просто поднимите уровень жидкости. Часто этого достаточно, чтобы налёт растворился.
Регулярная уборка раз в неделю и удаление свежих следов — гораздо проще, чем борьба с застаревшим камнем.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
