Сантехника покрывается налётом: вода уже разрушает дом, но избавиться от этого проще, чем кажется

Белёсые пятна на кране, душевой кабине или кафеле? Это не просто грязь. Это водный камень — твердые отложения минеральных солей. И чем дольше тянуть с их удалением, тем сложнее будет с ними справиться.

Где он появляется и почему

Если вода в вашем доме жёсткая, налёт из кальция и магния будет появляться очень быстро — на смесителях, в раковине, на плитке и даже на стекле душевой кабины.

На кухне его можно заметить и на бытовой технике, особенно рядом с раковиной. А в унитазе соли мочевой кислоты ускоряют процесс, особенно при неисправной арматуре, из-за которой вода постоянно подтекает.

Профессиональные средства: эффективно, но осторожно

Готовые чистящие гели с кислотами (лимонной, щавелевой и др.) растворяют налет за 5-10 минут. Щелочные — действуют дольше, зато более щадящие.

Главное — использовать строго по инструкции. Ошибка в выборе или превышение времени воздействия может испортить покрытие. Не забывайте о защите кожи, глаз и дыхания — надевайте перчатки и проветривайте помещение.

Народные способы: простые, доступные и рабочие

Если под рукой нет профессиональной химии, используйте то, что найдётся на кухне.

Уксус или лимонная кислота. Разбавьте водой 1:1 и нанесите на загрязнение на 15-30 минут.

Сода. Смешайте с водой до кашицы, нанесите на полчаса, потрите губкой.

Кока-кола. Полейте загрязнение и дайте подействовать — напиток содержит ортофосфорную кислоту.

Нашатырь. 3 ст. ложки на 200 мл воды — мягкий способ удаления налёта.

Лайфхак: если налёт слабый и находится ниже уровня воды (например, в аквариуме) — просто поднимите уровень жидкости. Часто этого достаточно, чтобы налёт растворился.

Что нужно учесть

Вертикальные поверхности лучше обрабатывать гелями — жидкость стечет до того, как подействует.

Деликатные материалы требуют осторожности — сначала протестируйте средство на незаметном участке.

Не используйте абразивы (металлические щетки, порошки) — они царапают поверхность.

Для тонких слоёв налета подойдёт половинка лимона: протрите и подождите пару минут.

Профилактика — ключ к чистоте

Никаких абразивов. Микротрещины — врата для будущего налёта.

Протирайте сантехнику насухо каждый вечер.

Смягчайте воду с помощью фильтра.

Таблетки в бачок унитаза помогут предотвратить налёт.

Используйте антидождевые средства для стекол, чтобы вода не задерживалась на поверхности.

Регулярная уборка раз в неделю и удаление свежих следов — гораздо проще, чем борьба с застаревшим камнем.

