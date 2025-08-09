Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аромат luxury отеля за копейки: этот простой приём меняет атмосферу в доме

Эксперты рекомендуют эфирные масла, травы и специи для натуральной ароматизации дома
2:52
Недвижимость

Не обязательно бежать в магазин за аэрозолем, чтобы наполнить дом ароматом. Простые и красивые освежители можно сделать из подручных средств — быстро, недорого и без вредной химии.

Домашний освежитель
Домашний освежитель
Почему домашние освежители — это удобно

Самодельные ароматизаторы воздуха становятся всё популярнее — и не зря. Вот их главные плюсы:

  • Экологичность. В отличие от промышленных спреев, домашние освежители не содержат токсичных веществ и аллергенов.
  • Индивидуальный аромат. Вы сами выбираете запах, а не довольствуетесь тем, что предлагают в магазине.
  • Функциональность. Хотите интенсивный аромат? Сделайте диффузор. Нужно что-то компактное? Подойдёт саше или твердый освежитель.
  • Экономия. Большинство ингредиентов наверняка уже есть дома.

Что использовать для ароматизации

Натуральные компоненты:

  • Эфирные масла (лаванда, апельсин, мята и др.)
  • Засушенные цветы и травы
  • Цитрусовые корки, специи, кофе

Синтетические добавки:

  • Остатки духов или туалетной воды
  • Кондиционер для белья
  • Косметические отдушки

Лучшие идеи для самодельных освежителей

  • Диффузор. Простой и эффектный вариант. Смешайте эфирное масло с базовым (1:4), залейте в красивую ёмкость и вставьте палочки. Чем их больше — тем насыщеннее аромат.
  • Саше. Сшейте мешочек из хлопка, наполните сухоцветами и добавьте пару капель масла. Повесьте в шкаф или положите в ящик.
  • Солевой ароматизатор. Крупная соль + эфирное масло = ароматный наполнитель. Насыпьте в баночку, мешочек или заверните в ткань. По мере выветривания — просто добавьте ещё масла.
  • Восковое саше. Растопите пчелиный или соевый воск, добавьте аромат и залейте в формы. После застывания — используйте в шкафах или на прикроватных тумбах.
  • Гелевый освежитель. Желатин, вода, глицерин и капля масла — простой рецепт ароматного геля, который красиво смотрится в стеклянной ёмкости.
  • Распылитель. Смешайте воду с эфирным маслом, духами или кондиционером и заливайте в пульверизатор. Освежает воздух и увлажняет его — особенно полезно зимой.

Лайфхаки из ничего

  • Капните масло на ватный диск — и в шкаф.
  • Насыпьте молотый кофе в блюдце — и поставьте в прихожей.
  • Подсушите апельсиновую корку в духовке — и получите уютный аромат.
  • Смешайте кондиционер с водой (1:3) — и используйте как спрей, или залейте в банку с солью.

Уточнения

Ароматиза́торы (отду́шки) — вещества, которые используют для придания продуктам или изделиям определённых запахов, создания или улучшения аромата.

Автор Сергей Суслов

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
