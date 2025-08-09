Обычная квартира без ремонта ушла дороже элитной — что с ней сделали перед продажей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:43
Недвижимость

Вы удивитесь, но стоимость одной и той же квартиры может отличаться в разы. Всё зависит не от планировки или района, а от… упаковки! Знакомьтесь с хоумстейджингом — методом подготовки жилья, который помогает продать или сдать его быстрее и дороже, не влезая в крупные траты.

Уютный минимализм
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уютный минимализм

Хоумстейджинг — что это

По сути, это презентация квартиры. Цель — подчеркнуть сильные стороны пространства и создать атмосферу, в которой покупатель или арендатор захочет жить. И нет, это не маскировка недостатков, а визуальная "настройка" под эмоции.

Объекты, подготовленные с помощью хоумстейджинга, продаются на 10-15% дороже и в несколько раз быстрее.

В чём отличие от флиппинга

Эти два подхода часто путают. Главное различие:

  • Хоумстейджинг — лёгкая косметика: уборка, расхламление, немного декора.
  • Флиппинг — серьёзный ремонт и перепродажа квартиры дороже.

В первом случае работают с тем, что есть. Во втором — создают почти новую квартиру.

Преимущества хоумстейджинга

  • Быстрая и недорогая подготовка.
  • Привлекательные фото, которые выделяются на фоне конкурентов.
  • Эмоциональный отклик у покупателей: захотелось — значит купили.
  • Не требует дизайнерского опыта — всё можно сделать самостоятельно.

Есть ли подводные камни

  • Придётся вложить немного денег — хотя бы на освежение интерьера.
  • При аренде затраты окупаются не сразу.
  • Если квартира в запущенном состоянии, визуальные приёмы не помогут.

Как подготовить квартиру: пошагово

  • Оцените квартиру. Поймите, что нужно исправить, а что — выгодно подчеркнуть.
  • Уберите всё лишнее. Личные вещи, старые ковры, громоздкая мебель — прочь!
  • Наведите чистоту. Генеральная уборка творит чудеса — и почти не требует затрат.
  • Обновите интерьер. Светлые стены, новая фурнитура, пара декоративных элементов — и квартира уже выглядит дороже.
  • Украсьте пространство. Текстиль, подушки, пледы, цветы и правильный свет придают уюта.
  • Сделайте фото. Без качественных снимков ваше объявление могут даже не открыть.

Запомните главные правила:

  • Минимализм побеждает. Чем меньше отвлекающих деталей, тем просторнее кажется квартира.
  • Свет — ваш союзник. Белые стены, зеркала и хорошее освещение работают на вас.
  • Аксессуары важны. Но только стильные и уместные.

Уточнения

Рие́лтор - это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
