Ремонт без ущерба для уюта: бюджетная квартира превращается в арендуемую студию

2:18
Недвижимость

Оформить жильё под аренду можно аккуратно и стильно — даже с ограниченным бюджетом. Главное — выбрать материалы и подход, которые будут практичными, доступными и ремонтопригодными. Вот как сократить расходы и не потерять в удобстве и внешнем виде квартиры.

Бюджетная аренда
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бюджетная аренда

Зачем переплачивать за мебель

Выбирайте готовые варианты из магазина. Стандартные шкафы и тумбы обойдутся дешевле, чем мебель на заказ. А если хочется чего-то оригинального — обновите фурнитуру, декорируйте фасады краской или обоями. Даже простые предметы из масс-маркета могут выглядеть стильно.

Текстиль творит чудеса

Покрывала, подушки, ковры и шторы моментально делают интерьер уютным. Особенно это важно, если ремонт давно не обновлялся. Ищите практичные ткани, которые легко стираются — это особенно актуально для посуточной аренды.

Откажитесь от верхних шкафов на кухне

Это не только экономия, но и визуальное облегчение пространства. В маленьких кухнях студий и однушек лучше повесить открытые полки и рейлинги. Арендаторам часто не нужен большой объём хранения — особенно в краткосрочной аренде.

Шторы вместо дверей: красиво и удобно

Тканевые перегородки — отличный способ отделить гардеробную, рабочую зону или даже кровать. Они дешевле дверей, не требуют дополнительного места для открывания и легко заменяются при необходимости.

Стандартная сантехника — ваш союзник

Выбирайте модели типовых размеров и цветов. Их проще вписать в интерьер, заменить или отремонтировать. К тому же они стоят дешевле и всегда в наличии.

Лёгкая отделка, которую не жалко

Покраска стен, влагостойкая штукатурка, линолеум и стеклообои под покраску — всё это можно частично обновить без полного ремонта. Идеально для подготовки квартиры к новым жильцам.

Мобильные системы хранения — больше гибкости

Если встроенная гардеробная не помещается в бюджет, подберите стеллажи, этажерки и комоды. Их можно переставлять, адаптировать под жильцов и использовать для зонирования пространства.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
