Хрущёвка крадёт пространство: найдены ошибки, которые делают из квартиры чулан — как это исправить

Тёмные стены и тёплый свет визуально уменьшают хрущёвку — дизайнеры

3:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хрущёвки и так не отличаются простором, но часто сами жильцы, неосознанно, делают их ещё более тесными. Неправильный свет, громоздкая мебель и перегруженный декор — всё это крадёт драгоценные метры. Разберём главные ошибки, которых стоит избегать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ошибки освещения в хрущёвке

Тёмные стены + тёплый свет = ощущение тесноты

Сочетание насыщенных цветов стен с жёлтым светом создаёт не уют, а мрак. Помещение кажется неуютным, давит, визуально становится меньше. Тени становятся глубже, а пространство — теснее.

Как исправить: если вам всё же по душе тёмные оттенки, комбинируйте их с ярким нейтральным освещением, близким к дневному. Добавьте светлые контрасты — это даст глазу отдохнуть.

Массивная мебель перегружает комнату

Когда диван или кровать занимают большую часть комнаты и стоят вплотную к стенам, визуально комната "сжимается". Проходы сужаются, пространство теряется.

Как исправить: выбирайте мебель по масштабу. Отличный вариант — трансформеры или модели на ножках: смотрятся легче и занимают меньше места.

Открытые полки создают хаос

Открытые системы хранения — прямая дорога к визуальному беспорядку. Разномастные предметы на виду дробят интерьер и создают ощущение бардака.

Как исправить: лучше использовать закрытые шкафы и ящики. Допустимо оставить 1-2 полки, но только если на них всё аккуратно разложено в коробках или органайзерах одного стиля.

Шторы "режут" высоту

Закреплённые прямо над окном шторы визуально занижают потолок. Особенно тяжёлые ткани затемняют помещение и усиливают чувство тесноты.

Как исправить: крепите шторы под самый потолок. Отдавайте предпочтение лёгким, струящимся тканям. Для дневного света подойдёт только тюль или полупрозрачные шторы.

Пёстрые узоры — враги уюта

Активный мелкий принт на текстиле дробит и без того небольшое пространство. Комната кажется захламлённой, даже если в ней идеальный порядок.

Как исправить: остановитесь на однотонных решениях. Если хочется узоров — пусть они будут неконтрастными и в единственном экземпляре.

Матовые тёмные фасады крадут свет

Модные матовые поверхности в тёмных оттенках поглощают свет и делают интерьер мрачным. Особенно это заметно в кухне.

Как исправить: выбирайте светлые цвета для крупной мебели. Если хочется тёмного — пусть это будет небольшой акцент, например, полка или столик. Глянец добавит отражений, но может бликовать. Мат — универсален.

Отсутствие зонирования — шаг назад

В малогабаритных квартирах одна комната часто совмещает функции спальни, гостиной и рабочего места. Без правильного зонирования всё это сливается в хаос.

Как исправить: используйте лёгкие перегородки, шторы, цветовые акценты или освещение. Не ставьте глухие стены — лучше выбрать стеклянные панели, стеллажи, ковры или просто правильно расставить мебель.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.