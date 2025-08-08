Лето взорвало рынок новостроек Петербурга: девелоперы выдали рекордный июль

Июль в Петербурге и Ленобласти выдался не только жарким по погоде, но и активным для застройщиков. Девелоперы решили, что премьер на рынке должно быть больше — и вывели сразу 12 проектов, большинство из которых стали новыми именами на карте региона.

По данным BN, в продажу поступило свыше 6,5 тыс. новых лотов - почти вдвое больше, чем в июне. И это на фоне того, что спрос пока не показывает признаков устойчивого восстановления.

География стартов: от Шушар до Мурино

Невский район - Гений от группы RBI : квартал бизнес-класса из шести корпусов (10-22 этажа), 1211 квартир в двух этапах, паркинг на 601 место, детсад на 120 мест, пешеходный мост.

Шушары - Клюква. Парк от группы Эталон : комфорт-класс, 10 секций, 12 этажей, первая очередь.

Московский район - ORO by Akvilon: бизнес-класс на 464 квартиры, фасады с 3D-эффектом и "золотыми" вставками, пешком до станции метро "Звездная".

Новосергеевка (рядом с Кудрово) — Аквилон RekaPark: 4 корпуса по 9 этажей, 554 квартиры, инфраструктура и сервисы на первых этажах.

Мурино - Аквилон Riva: несколько корпусов по 17-21 этажу, подземный паркинг, детсад, искусственный водоем с набережной и ротондами.

Новое Девяткино - Эко Квартал Nega от группы Базис : бизнес-класс, всего 6 этажей и 319 квартир — необычный формат для локации.

Форносово, Тосненский район - Liberty Dom от НК Развитие : 4 этажа, комфорт-класс, 156 квартир.

Шушары - Аэросити 7 от Лидер Групп: продолжение проекта квартальной застройки, новая очередь на 844 квартиры.

Продолжения старых проектов

Некоторые девелоперы дополнили уже существующие комплексы:

ЛСР - новые дома в Цветном городе (квартал 29, дома 6 и 7) и Ручьях (дома 14 и 16).

ПСК - новый корпус в Plus Пулковский (Московский район).

Южный парк - вторая очередь Огоньков во Всеволожске.

Государственные программы: торможение вместо разгона

Власти, похоже, окончательно переводят льготные ипотечные программы в режим ограниченного действия. Вместо запуска новых льгот или расширения действующих все чаще обсуждаются меры по их ужесточению — например, привязка к месту регистрации.

Это значит, что в ближайшие месяцы рассчитывать можно только на семейную ипотеку (и то при условии, что ее условия не изменят) и рассрочку от застройщиков.

Реакция покупателей

Покупатели, похоже, уже адаптировались к отсутствию новых льгот. По предварительным данным, объем продаж в агломерации в июле будет не ниже, а возможно, и выше июньского. Если же условия семейной ипотеки действительно ужесточат, многим придется ускориться, иначе программа "по прописке" станет недоступной.

