Советские блоки возвращаются: старая технология строит дома быстрее и дешевле

Модульное строительство стремительно набирает популярность по всему миру. Сегодня, по данным Международного института модульного строительства, этот рынок оценивается в 60,67 млрд долларов, а к 2031 году может вырасти почти до 100 млрд.
В России общий объем строительных работ в 2024 году составил 16,8 трлн рублей, однако доля модульных технологий пока невелика — от 7 до 10% в зависимости от региона (по данным Росстата). При этом преимущества этой отрасли очевидны:
более короткие сроки реализации,
повышение производительности труда,
улучшение качества работ,
снижение себестоимости жилья.
Одним из лидеров модульного строительства в России остается АО СЗ "ОБД" (Краснодарский завод ОБД), работающий с 1974 года. За полвека предприятие возвело более 8,5 млн кв. метров жилья в Краснодарском крае и Адыгее.
Флагманская технология — объемно-блочное домостроение методом "лежащего стакана". Каждый блок-модуль собирается на производстве и представляет собой цельноформованную конструкцию с полом, потолком, стенами и фасадом, уже отделанным керамической плиткой.
Степень готовности блока на заводе — до 90%. Он оснащается окнами, дверями, перегородками, вентиляцией, электрикой и даже балконными экранами.
"Коробку" 16-этажного дома на 288 квартир (16 тыс. кв. м) можно возвести "под кровлю" всего за четыре месяца, включая входные группы", — отмечают в компании.
На заводе работают 24 формовочные машины, позволяющие выпускать до 500 блоков в месяц и строить до 7 800 кв. метров жилья.
Среди знаковых объектов, построенных по этой технологии:
ЖК "Город у моря" (Новороссийск),
"Предгорье Лагонаки" (Майкоп),
"Восточный" (Краснодар).
Изготовление блоков вне строительной площадки позволяет:
жестко контролировать качество,
избежать влияния погодных условий,
сократить операции башенного крана до 40%,
увеличить эффективность перевозок на 9%,
снизить потребность в неквалифицированных рабочих.
Для монтажа дома по технологии ОБД требуется всего 12 специалистов.
Кроме того, конструкция "лежачего стакана" рассчитана на сейсмическую устойчивость до 9 баллов, что делает её применимой в регионах с повышенной сейсмоопасностью.
Технология объемно-блочного строительства появилась в СССР в 1950-е годы и получила массовое распространение в 1960-70-х после постановления Совмина 1969 года. Тогда заводы выпускали готовые комнаты, кухни, санузлы, лифтовые шахты и лестницы.
Краснодарский завод ОБД перенял лучшие советские наработки и адаптировал их под современные требования. Последняя инновация — блоки с высотой потолка 2,7 м в чистоте при сохранении общей этажности зданий. Ранее такой параметр достигался только при строительстве "на месте".
"Это переселение из аварийного жилья, обеспечение квартирами сирот, военнослужащих, ценных специалистов. Главное — качественно, быстро и по доступной цене", — подчёркивает Гендиректор АО СЗ "ОБД" Александр Залуцкий.
По оценкам Ассоциации развития модульного строительства, префабрикация сегодня увеличивает производительность труда на 15-25%, а в перспективе — до 30%.
Модульное строительство также меняет кадровую структуру: повышается спрос на квалифицированных специалистов, а работать в отрасли могут и женщины, и люди старших возрастов.
Краснодарский завод ОБД активно делится опытом: его технологии используют в Астане, Воронеже, Чебоксарах. Специалисты приезжают на обучение из разных регионов и стран.
"Я считаю, что такие заводы должны быть по всей стране. Это рабочие места, налоги, инфраструктура и развитие новых территорий", — говорит Залуцкий.
Сегодня группа компаний способна создавать заводы ОБД и ЖБИ "под ключ" — от проектирования до оснащения оборудованием, используя собственные уникальные технологии.
