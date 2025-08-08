Советские блоки возвращаются: старая технология строит дома быстрее и дешевле

Ассоциация развития модульного строительства: производительность выросла до 30%

Модульное строительство стремительно набирает популярность по всему миру. Сегодня, по данным Международного института модульного строительства, этот рынок оценивается в 60,67 млрд долларов, а к 2031 году может вырасти почти до 100 млрд.

В России общий объем строительных работ в 2024 году составил 16,8 трлн рублей, однако доля модульных технологий пока невелика — от 7 до 10% в зависимости от региона (по данным Росстата). При этом преимущества этой отрасли очевидны:

более короткие сроки реализации,

повышение производительности труда,

улучшение качества работ,

снижение себестоимости жилья.

"Лежачий стакан" как символ скорости и качества

Одним из лидеров модульного строительства в России остается АО СЗ "ОБД" (Краснодарский завод ОБД), работающий с 1974 года. За полвека предприятие возвело более 8,5 млн кв. метров жилья в Краснодарском крае и Адыгее.

Флагманская технология — объемно-блочное домостроение методом "лежащего стакана". Каждый блок-модуль собирается на производстве и представляет собой цельноформованную конструкцию с полом, потолком, стенами и фасадом, уже отделанным керамической плиткой.

Степень готовности блока на заводе — до 90%. Он оснащается окнами, дверями, перегородками, вентиляцией, электрикой и даже балконными экранами.

"Коробку" 16-этажного дома на 288 квартир (16 тыс. кв. м) можно возвести "под кровлю" всего за четыре месяца, включая входные группы", — отмечают в компании.

Производственные мощности и объекты

На заводе работают 24 формовочные машины, позволяющие выпускать до 500 блоков в месяц и строить до 7 800 кв. метров жилья.

Среди знаковых объектов, построенных по этой технологии:

ЖК "Город у моря" (Новороссийск),

"Предгорье Лагонаки" (Майкоп),

"Восточный" (Краснодар).

Преимущества заводского подхода

Изготовление блоков вне строительной площадки позволяет:

жестко контролировать качество,

избежать влияния погодных условий,

сократить операции башенного крана до 40%,

увеличить эффективность перевозок на 9%,

снизить потребность в неквалифицированных рабочих.

Для монтажа дома по технологии ОБД требуется всего 12 специалистов.

Кроме того, конструкция "лежачего стакана" рассчитана на сейсмическую устойчивость до 9 баллов, что делает её применимой в регионах с повышенной сейсмоопасностью.

Советские корни и современное развитие

Технология объемно-блочного строительства появилась в СССР в 1950-е годы и получила массовое распространение в 1960-70-х после постановления Совмина 1969 года. Тогда заводы выпускали готовые комнаты, кухни, санузлы, лифтовые шахты и лестницы.

Краснодарский завод ОБД перенял лучшие советские наработки и адаптировал их под современные требования. Последняя инновация — блоки с высотой потолка 2,7 м в чистоте при сохранении общей этажности зданий. Ранее такой параметр достигался только при строительстве "на месте".

Значение для государства и отрасли

"Это переселение из аварийного жилья, обеспечение квартирами сирот, военнослужащих, ценных специалистов. Главное — качественно, быстро и по доступной цене", — подчёркивает Гендиректор АО СЗ "ОБД" Александр Залуцкий.

По оценкам Ассоциации развития модульного строительства, префабрикация сегодня увеличивает производительность труда на 15-25%, а в перспективе — до 30%.

Модульное строительство также меняет кадровую структуру: повышается спрос на квалифицированных специалистов, а работать в отрасли могут и женщины, и люди старших возрастов.

Пример для всей страны

Краснодарский завод ОБД активно делится опытом: его технологии используют в Астане, Воронеже, Чебоксарах. Специалисты приезжают на обучение из разных регионов и стран.

"Я считаю, что такие заводы должны быть по всей стране. Это рабочие места, налоги, инфраструктура и развитие новых территорий", — говорит Залуцкий.

Сегодня группа компаний способна создавать заводы ОБД и ЖБИ "под ключ" — от проектирования до оснащения оборудованием, используя собственные уникальные технологии.

