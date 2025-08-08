СБП стал оружием воров: почему вернуть украденное почти невозможно

Банк России зафиксировал падение числа атак и рост суммы хищений через СБП

Во II квартале 2025 года в России украли 6,33 млрд рублей — сумма внушительная, но всё же на 8% меньше, чем в предыдущем квартале. Однако радоваться рано: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил целых 33%.

Минимум возвратов за два года

Особенно тревожит тот факт, что вернуть удалось лишь 5,2% похищенного — это минимум с III квартала 2023 года. Для сравнения: средний показатель за предыдущие четыре квартала был почти вдвое выше — 9,6%.

Эксперты отмечают: снижение доли возвратов связано с особенностями некоторых платежных каналов, где перевод проходит мгновенно и отследить его крайне сложно.

Лидеры по суммам краж

Больше всего средств злоумышленники похитили:

через операции по банковским счетам — 2,22 млрд руб.,

с помощью Системы быстрых платежей (СБП) — 2,19 млрд руб.,

с банковских карт — 1,56 млрд руб.

Ситуация с СБП вызывает особое беспокойство: здесь удается вернуть лишь 2,7% средств. Причина — скорость перевода и отсутствие четкого механизма его отмены.

Меньше атак, но не меньше опасности

Общее количество мошеннических операций за квартал — 273 тысячи — стало одним из самых низких за последние два с половиной года. Банк России связывает это с усилением контроля: с 1 июня банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы для проверки.

Однако специалисты не ждут, что это радикально улучшит статистику возвратов, особенно в случае с переводами через СБП, где ключевая проблема — не количество атак, а невозможность остановить их вовремя.

Уточнения

Система быстрых платежей (СБП) — система Банка России, позволяющая гражданам переводить средства по идентификатору (в настоящее время — по номеру телефона) получателя между счетами в разных кредитных организациях.



