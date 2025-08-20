Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эффект, за который платят дизайнеру тысячи: деталь, которая вытянет комнату вверх и статус жилья — тоже

Высокие двери визуально увеличивают пространство даже при потолках 260 см
2:19
Недвижимость

В дорогом интерьере нет мелочей. Даже высота дверных проёмов способна изменить восприятие пространства и придать комнате статус. Эта деталь работает тонко, но эффектно — особенно в современных квартирах и домах.

Высокие двери в современном интерьере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Высокие двери в современном интерьере

Оптимальная высота — новый стандарт

  • Рекомендуемый диапазон: 230-250 см.
  • Подходит даже для потолков высотой 260 см — миф о "слишком высоких" дверях давно развеян.

Придает интерьеру вертикальную динамику и визуально "вытягивает" помещение.

От низких проёмов к просторным интерьерам

  • В прошлом: узкие и низкие двери были вынужденной мерой, ассоциировались с тесными и тёмными домами.
  • Сегодня: высокие проёмы — элемент роскоши и продуманного дизайна.

Дверь ниже 230 см в современном интерьере часто выглядит чужеродно и удешевляет общий образ.

Почему важно не экономить на высоте

  • Даже бюджетная модель в правильных пропорциях смотрится выигрышно.
  • Высота формирует первое впечатление: низкие двери могут "срезать" пространство, делая его приземлённым.
  • Широкий проём визуально раздвигает стены, узкий — превращает вход в тёмный коридор.

Монтаж и согласование

Изменение размеров проёма требует официального согласования при перепланировке.

Разрешение гарантирует

  • Безопасность конструкции.
  • Отсутствие проблем при продаже квартиры.
  • Юридическую чистоту ремонта.

Дизайнерские приёмы с высокими дверями

  • Подчёркивают вертикальные линии в интерьере.
  • Хорошо сочетаются с панелями и молдингами.
  • Могут быть как невидимыми (в цвет стены), так и акцентными — с контрастной отделкой или фактурой.
  • Подходят под разные стили: от строгого минимализма до роскошной классики.

Высокие двери — это не прихоть, а инвестиция в визуальный статус квартиры. Они создают ощущение простора, подчёркивают архитектуру и позволяют даже простому интерьеру выглядеть дороже. Если выбирать между сложной отделкой и правильной высотой проёма — дизайнеры советуют сэкономить на первом, но сохранить второе.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра - разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
