Из дефекта — в эффект: лайфхак который убирает морщины на обоях и делает комнату аккуратной

Любой, кто клеил обои в старой квартире, знает это чувство: потратил часы на идеальное выравнивание полотен, а через пару дней в углу предательски появляются морщины и заломы. Особенно часто это случается в домах советской постройки, где ровные углы — редкость.
Но не спешите звать бригаду строителей. Существует быстрый, недорогой и при этом стильный способ замаскировать все неровности.
Обычный потолочный плинтус может стать настоящим героем вашего ремонта. Он не только скроет все стыки и складки, но и придаст комнате завершённый, аккуратный вид.
Xем выше потолки, тем массивнее можно брать модель.
Совет: перед монтажом сделайте "сухую" примерку, чтобы убедиться, что плинтус ложится ровно.
После высыхания клея плинтус можно:
Потолочный плинтус — это не просто декоративная деталь, а практичное и стильное решение, позволяющее забыть о проблемных стыках и неровных углах. Он работает как в современных, так и в классических интерьерах, а стоит при этом недорого и устанавливается за пару часов.
