Этот приём крадёт треть комнаты: названа типичная ошибка в маленьких квартирах

Устанавливать диван у окна — распространённое, но крайне неудачное решение для небольших квартир. Несмотря на распространённость этого приёма, он создаёт ощущение тесноты и буквально "съедает" свет, лишая помещение объёма и лёгкости.

Главный минус такой расстановки — нарушение эргономики. Пространство дробится, центр комнаты пустеет, а углы становятся глухими и нефункциональными. Комната теряет в удобстве, а вместе с этим — и до трети своего полезного потенциала.

Чаще всего диван у окна появляется из желания освободить стену под телевизор или визуально расширить входную зону. Но в итоге помещение выглядит перегруженным и тёмным. Массивная мебель перекрывает свет, визуально опускает потолок и делает комнату "зажатой".

Такая планировка мешает равномерно распределить функции: зона отдыха оказывается оторванной от остального пространства, а освещение не доходит до глубины комнаты. В результате даже днём ощущается нехватка воздуха и естественного света, а вечерний уют становится трудно достижимым.

Исправить ситуацию можно, пересмотрев размещение ключевых предметов. Диван лучше поставить перпендикулярно окну или вдоль одной из боковых стен. Это откроет доступ свету, сформирует логичную траекторию движения и вернёт пространству баланс.

Чтобы не утяжелять комнату, выбирайте лёгкую мебель на ножках, отдавая предпочтение светлым тонам, вертикальному хранению и многофункциональности. Минимум громоздких тумб и стенок — максимум воздуха и пользы от каждого предмета.

Центр комнаты стоит организовать вокруг условной точки — например, журнального столика или зоны просмотра. Это придаст обстановке ритм и завершённость. А точечное освещение, торшеры и зеркала помогут визуально расширить границы и добавить глубины.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
