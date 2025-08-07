Загадка элитной недвижимости: сколько стоит дом Валерия Меладзе в Подмосковье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Риелтор Алексей Силантьев: подмосковный коттедж Меладзе оценивают в астрономическую сумму
Недвижимость

Недвижимость в элитных районах Подмосковья уже давно вызывает интерес как у поклонников роскоши, так и у экспертов рынка. Особенно, если речь идёт о доме звезды.

стоимость, риелтор, роскошные коттеджи
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
стоимость, риелтор, роскошные коттеджи

Певец Валерий Меладзе стал владельцем участка в Подмосковье ещё в 2016 году. Позже он оформил эту недвижимость на свою супругу, Альбину Джанабаеву. С тех пор коттедж не раз становился предметом обсуждений — как среди фанатов, так и у специалистов по недвижимости.

По мнению риелтора Алексея Силантьева, особняк Меладзе может стоить около 700 миллионов рублей. Причин для такой оценки сразу несколько:

  • Площадь дома впечатляет — примерно 2,7 тысячи квадратных метров;
  • Недвижимость находится в отличном состоянии;
  • Район — один из самых престижных в Подмосковье.

"Такие коттеджи, как правило, стартуют от 500 миллионов. Но если учитывать сохранность и локацию, цена может быть значительно выше", — поделился Силантьев.

Для сравнения: в аналогичных районах Подмосковья за объекты с подобными характеристиками запрашивают от полумиллиарда рублей и выше, особенно если речь идёт о домах с эксклюзивным дизайном и премиальной отделкой.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე,  23 июня 1965, Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
