Кухня превращается в источник раздражения? Вот что вы упустили при планировке

Удачный выбор мест хранения и высоты шкафов сделают кухню удобной

2:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже в просторной кухне можно ощутить, будто для готовки попросту нет места. Неудобно, тесно, всё не под рукой — знакомо? Со временем вы всё меньше хотите проводить там время, и даже простая готовка воспринимается как наказание. Причина чаще всего не в метраже, а в ошибках, допущенных при планировке. И хотя кажется, что всё учтено, именно эти просчёты буквально "съедают" рабочую зону и быстро оборачиваются постоянным раздражением.

Фото: commons.wikimedia.org by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кухня

Но ситуацию можно изменить. Начать стоит с того, чтобы внимательно проанализировать, как вы действительно используете свою кухню: какие маршруты проходите чаще всего, где задерживаетесь, что ищете. Это позволит выявить узкие места и понять, что действительно мешает.

Нарушение баланса между плитой, мойкой и холодильником

Эта "святая троица" должна находиться на одной логичной траектории, чтобы готовка шла быстро и без лишних перемещений по всей кухне. Но стоит одной из точек оказаться слишком далеко — и каждый обед превращается в марафон по квадратным метрам. Усталость накапливается, движения становятся беспорядочными, а сам процесс — раздражающим.

Неудачное размещение мест хранения

Когда часто используемая утварь оказывается либо в дальнем углу, либо под потолком, приходится устраивать поисковую операцию каждый раз, как захотите достать сковороду или контейнер. Вещи начинают скапливаться на столешнице, а вы всё чаще замечаете, как рабочая поверхность исчезает под хаосом.

Несоответствие высоты столешниц и шкафов вашему росту

Плиту вроде бы поставили, раковину встроили — а вот работать за ними неудобно. Спина ноет, шея устает, а навесные шкафчики остаются полупустыми, потому что добраться до верхних полок без стремянки невозможно. Всё это делает работу на кухне утомительной и непродуктивной.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.