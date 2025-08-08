Скрипучая дверь больше не проблема: вот как её починить за 30 секунд

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:50
Недвижимость

Когда в доме тишина, даже лёгкий скрип двери может прозвучать, как выстрел. Особенно ночью, когда каждый пытается не разбудить остальных. Но оказывается, чтобы избавиться от этого звука, вовсе не обязательно лить масло и рисковать жирными следами на полу и стенах. Существует способ гораздо проще, аккуратнее и — неожиданно — намного эффективнее. Всё, что нужно, уже есть у вас в ванной.

Дверная ручка
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дверная ручка

Многие уверены, что единственный способ заставить петли молчать — достать банку машинного масла или хотя бы подсолнечное. Но эксперты уверяют: не спешите марать руки. Как утверждают специалисты, заменить смазку может обычное кусковое мыло — то самое, что вы используете для рук. Его структура позволяет создать тонкую плёнку, которая снимает трение между металлическими деталями, не оставляя следов и запаха.

Работает это элементарно. Не нужно откручивать двери, разбирать петли или доставать отвёртку. Достаточно провести мылом по внешней стороне петель. Если пространство узкое, можно помочь себе зубочисткой, чтобы втереть мыло в стыки. После этого дверь нужно несколько раз открыть и закрыть — вещество попадёт внутрь, и неприятный звук исчезнет буквально на глазах. Если с первого раза не помогло, стоит просто повторить процедуру, пишет lifehacker.com.

Преимущество такого метода в том, что мыло не липнет, не пачкает поверхности и не собирает пыль, как это делают масла. А значит, эффект продержится дольше. К тому же, если скрип вернётся — достаточно снова приложить мыло к петле. Это совет, которым раньше пользовались ещё бабушки, и, как оказывается, не зря.

Уточнения

Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающий проём. Дверь используется для входа и выхода из здания, помещения, или проём во внутреннее пространство чего-либо (самолёта, автомобиля, шкафа).

