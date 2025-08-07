Разрушители ароматов: 3 врага вашей парфюмерии прячутся в ванной

Ванная комната — худшее место для хранения духов из-за нестабильной температуры

Это утренний ритуал знаком каждому: душ, уход — и капелька любимого аромата перед выходом. Всё это удобно делать в одном месте — ванной. Но именно это удобство и губит дорогую парфюмерию. Эксперты уверены: ванная — худшее место для хранения духов, и вот почему.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Флаконы духов с цветами

Ванная комната — это среда с нестабильной температурой, высокой влажностью и частыми перепадами. Тёплый пар после душа, солнечные лучи из окна и даже искусственное освещение запускают необратимые химические процессы: эфирные масла распадаются, структура духов меняется, спирт улетучивается. В итоге вместо яркого и стойкого аромата остаётся тусклый, странный запах, а флакон, ещё наполовину полный, отправляется в мусорное ведро.

Свет — ещё один враг парфюма, пишет independent. co.uk. Даже если флакон из тёмного стекла, ультрафиолет способен проникнуть сквозь него и разрушить молекулы аромата. Цвет жидкости может измениться, а иногда духи мутнеют — это признак того, что они уже безвозвратно испорчены.

Чтобы сохранить духи, их нужно держать в прохладном, тёмном и сухом месте. Спальня — идеальный вариант. Например, ящик в комоде вдали от обогревателей и окон отлично справится с задачей. Это простое изменение в привычках поможет продлить жизнь даже самым капризным ароматам на несколько лет.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



