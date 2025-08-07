Споры из-за забора: как не довести ситуацию до суда и сохранить добрые отношения с соседями

По закону забор на границе участков считается совместной собственностью

Иногда забор между участками — это не просто штакетник или сетка-рабица, а граница, разделяющая не только территории, но и добрые отношения. Что делать, если мирное сосуществование даёт трещину, а на повестке дня — вопрос: кто должен строить, чинить и платить за этот самый забор?

Хорошие соседи — лучше любого закона, но когда компромиссы исчерпаны, в дело вступают нормы Гражданского кодекса РФ. По закону забор считается перегородкой, которая фиксирует границу между участками. Обычно его возводит тот, кому он нужнее, на своей земле и за свой счёт. Однако если соседи решили ставить забор по линии раздела, это уже совместная собственность, и расходы делятся пополам. Также — и обязанности по уходу: один покупает краску, другой — красит, и, возможно, в процессе удастся восстановить испорченные отношения.

Но если за перегородкой начинаются проблемы — будь то дым, шум, малина, куры или стройка, — забор может стать поводом для конфликта. Пострадавший сосед имеет право потребовать его возведения, а если договориться не удаётся — даже подать в суд. В таком случае он может построить ограждение сам, а потом потребовать компенсации части расходов с другого владельца участка.

Когда забор уже стоит, наступает вопрос: кто будет его обслуживать? Если речь о совместной границе — обязанность пополам. Но если заботится о нём только один, особенно если он стоит не на границе, а внутри чьего-то участка, — считается, что это его частная собственность, и только он принимает решения о ремонте и внешнем виде.

