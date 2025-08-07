Больше никаких человейников? Госдума задумала перекроить градостроительные правила

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

В Госдуме хотят кардинально изменить правила градостроительства: группа депутатов во главе с первым зампредом комитета по контролю Дмитрием Гусевым внесла законопроект, который запрещает строить многоэтажные дома там, где инфраструктура не справляется.

Строительный рост в городах России
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Строительный рост в городах России

Согласно поправкам в Градостроительный кодекс, строительство высоток предлагается блокировать в населённых пунктах с инфраструктурным дефицитом — если обеспеченность социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурой составляет менее 50%.

Право решать, выдавать разрешение на строительство или нет, будет закреплено за региональными властями. Инициаторы считают, что такие меры подстегнут развитие инфраструктуры и предотвратят появление "человейников" в местах, где нет ни школ, ни дорог, ни канализации.

Законопроект уже внесён в нижнюю палату и доступен в думской электронной базе, пишет "Царьград".

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
