Больше никаких человейников? Госдума задумала перекроить градостроительные правила

Дефицит инфраструктуры станет приговором для многоэтажек: детали законопроекта

В Госдуме хотят кардинально изменить правила градостроительства: группа депутатов во главе с первым зампредом комитета по контролю Дмитрием Гусевым внесла законопроект, который запрещает строить многоэтажные дома там, где инфраструктура не справляется.

Согласно поправкам в Градостроительный кодекс, строительство высоток предлагается блокировать в населённых пунктах с инфраструктурным дефицитом — если обеспеченность социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурой составляет менее 50%.

Право решать, выдавать разрешение на строительство или нет, будет закреплено за региональными властями. Инициаторы считают, что такие меры подстегнут развитие инфраструктуры и предотвратят появление "человейников" в местах, где нет ни школ, ни дорог, ни канализации.

Законопроект уже внесён в нижнюю палату и доступен в думской электронной базе, пишет "Царьград".

