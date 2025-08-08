Практичность или уют по-деревенски: эти дизайнерские решения для окон сработают в любой кухне

Кухонное окно — не просто источник света. От оформления зависит, насколько уютным и гармоничным будет всё пространство. Идеальных универсальных вариантов не существует, но есть несколько проверенных решений, которые подойдут для разных задач и стилей. Вот что рекомендуют дизайнеры.
Если хочется уйти от классических штор, но сохранить эстетику — римская штора подойдёт идеально. Это компромисс между функциональностью и стилем. Её можно легко поднять, если окно расположено рядом с рабочей зоной.
Особенно эффектно смотрится, если цвет шторы совпадает с оттенком стен, а кант — с акцентами в интерьере. Такой приём ещё и помогает зонировать пространство, если кухня объединена с гостиной.
Классика, которая до сих пор работает, особенно если плита не стоит вплотную к окну. Комбинация портьер и тюля делает кухню более "домашней" и уютной. Для маленькой кухни важно выбирать нейтральные цвета — например, серые портьеры на тон темнее стен. Так окно становится акцентом, но не перетягивает на себя всё внимание.
Если окно расположено прямо над раковиной или кухонной столешницей — длинные шторы не подойдут. Здесь выигрывают жалюзи: они легко моются, их просто монтировать, и стоят недорого. Белые под цвет оконной рамы — универсальное решение. Кстати, в современном интерьере жалюзи тоже смотрятся уместно, а для загородных домов подойдут и деревянные.
Идеальны для интерьеров в стиле прованс, кантри или эклектики. Короткие шторки закрывают нижнюю часть окна, оставляя верхнюю часть открытой для света. Особенно актуальны, если подоконник используется как барная стойка. Лёгкий рисунок и полупрозрачная ткань дополняют атмосферу деревенского уюта.
От потолка до пола — даже на маленькой кухне такие шторы могут смотреться гармонично. Особенно, если окно — часть обеденной зоны. Полупрозрачная ткань мягко рассеивает свет, не утяжеляя пространство, а цвет можно подобрать в тон стен или обивки мебели. Получается мягкий, уютный уголок, где приятно не только есть, но и отдыхать.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?