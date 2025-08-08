Практичность или уют по-деревенски: эти дизайнерские решения для окон сработают в любой кухне

Оформление окна определяет гармонию пространства кухни — дизайнеры

Недвижимость

Кухонное окно — не просто источник света. От оформления зависит, насколько уютным и гармоничным будет всё пространство. Идеальных универсальных вариантов не существует, но есть несколько проверенных решений, которые подойдут для разных задач и стилей. Вот что рекомендуют дизайнеры.

Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Римская штора на кухне

Римская штора: строго, но с характером

Если хочется уйти от классических штор, но сохранить эстетику — римская штора подойдёт идеально. Это компромисс между функциональностью и стилем. Её можно легко поднять, если окно расположено рядом с рабочей зоной.

Особенно эффектно смотрится, если цвет шторы совпадает с оттенком стен, а кант — с акцентами в интерьере. Такой приём ещё и помогает зонировать пространство, если кухня объединена с гостиной.

Портьеры + тюль: уют, как в гостиной

Классика, которая до сих пор работает, особенно если плита не стоит вплотную к окну. Комбинация портьер и тюля делает кухню более "домашней" и уютной. Для маленькой кухни важно выбирать нейтральные цвета — например, серые портьеры на тон темнее стен. Так окно становится акцентом, но не перетягивает на себя всё внимание.

Жалюзи: когда важна практичность

Если окно расположено прямо над раковиной или кухонной столешницей — длинные шторы не подойдут. Здесь выигрывают жалюзи: они легко моются, их просто монтировать, и стоят недорого. Белые под цвет оконной рамы — универсальное решение. Кстати, в современном интерьере жалюзи тоже смотрятся уместно, а для загородных домов подойдут и деревянные.

Шторы-кафе: уют по-деревенски

Идеальны для интерьеров в стиле прованс, кантри или эклектики. Короткие шторки закрывают нижнюю часть окна, оставляя верхнюю часть открытой для света. Особенно актуальны, если подоконник используется как барная стойка. Лёгкий рисунок и полупрозрачная ткань дополняют атмосферу деревенского уюта.

Длинная полупрозрачная штора: лёгкость и свет

От потолка до пола — даже на маленькой кухне такие шторы могут смотреться гармонично. Особенно, если окно — часть обеденной зоны. Полупрозрачная ткань мягко рассеивает свет, не утяжеляя пространство, а цвет можно подобрать в тон стен или обивки мебели. Получается мягкий, уютный уголок, где приятно не только есть, но и отдыхать.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



