Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночная маска: как правильно использовать и выбрать
В Турции туристы из России массово отравились в пятизвездочном отеле — Shot
Астрономы нашли воду в атмосфере экзопланеты HR 8799 c на расстоянии 179 св. лет
Фольга, сетка и личные ресурсы помогают подружить двух кошек
Кардиолог Карпенко: перегрев в транспорте опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Форосский кант в Крыму: панорамная точка над морем на высоте 660 метров
Рекомпозиция тела способствует одновременному набору мышц и сжиганию жира
Неправильный прикус может вызывать головные боли и проблемы с осанкой — ортодонт Буторина
Запах цитруса, фольга и игрушки помогают отучить кошку лезть на стол

Практичность или уют по-деревенски: эти дизайнерские решения для окон сработают в любой кухне

Оформление окна определяет гармонию пространства кухни — дизайнеры
2:37
Недвижимость

Кухонное окно — не просто источник света. От оформления зависит, насколько уютным и гармоничным будет всё пространство. Идеальных универсальных вариантов не существует, но есть несколько проверенных решений, которые подойдут для разных задач и стилей. Вот что рекомендуют дизайнеры.

Римская штора на кухне
Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Римская штора на кухне

Римская штора: строго, но с характером

Если хочется уйти от классических штор, но сохранить эстетику — римская штора подойдёт идеально. Это компромисс между функциональностью и стилем. Её можно легко поднять, если окно расположено рядом с рабочей зоной.

Особенно эффектно смотрится, если цвет шторы совпадает с оттенком стен, а кант — с акцентами в интерьере. Такой приём ещё и помогает зонировать пространство, если кухня объединена с гостиной.

Портьеры + тюль: уют, как в гостиной

Классика, которая до сих пор работает, особенно если плита не стоит вплотную к окну. Комбинация портьер и тюля делает кухню более "домашней" и уютной. Для маленькой кухни важно выбирать нейтральные цвета — например, серые портьеры на тон темнее стен. Так окно становится акцентом, но не перетягивает на себя всё внимание.

Жалюзи: когда важна практичность

Если окно расположено прямо над раковиной или кухонной столешницей — длинные шторы не подойдут. Здесь выигрывают жалюзи: они легко моются, их просто монтировать, и стоят недорого. Белые под цвет оконной рамы — универсальное решение. Кстати, в современном интерьере жалюзи тоже смотрятся уместно, а для загородных домов подойдут и деревянные.

Шторы-кафе: уют по-деревенски

Идеальны для интерьеров в стиле прованс, кантри или эклектики. Короткие шторки закрывают нижнюю часть окна, оставляя верхнюю часть открытой для света. Особенно актуальны, если подоконник используется как барная стойка. Лёгкий рисунок и полупрозрачная ткань дополняют атмосферу деревенского уюта.

Длинная полупрозрачная штора: лёгкость и свет

От потолка до пола — даже на маленькой кухне такие шторы могут смотреться гармонично. Особенно, если окно — часть обеденной зоны. Полупрозрачная ткань мягко рассеивает свет, не утяжеляя пространство, а цвет можно подобрать в тон стен или обивки мебели. Получается мягкий, уютный уголок, где приятно не только есть, но и отдыхать.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Кошки спят до 20 часов в сутки — норма, если животное активно и здорово
Домашние животные
Кошки спят до 20 часов в сутки — норма, если животное активно и здорово Аудио 
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана
Мировая кооперация
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Последние материалы
Форосский кант в Крыму: панорамная точка над морем на высоте 660 метров
Рекомпозиция тела способствует одновременному набору мышц и сжиганию жира
В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты
Неправильный прикус может вызывать головные боли и проблемы с осанкой — ортодонт Буторина
Запах цитруса, фольга и игрушки помогают отучить кошку лезть на стол
Военный эксперт Липовой: группировка ВСУ под Константиновкой фактически в огневом котле
Опытные садоводы советуют выращивать томаты под навесом для защиты от плесени
Банки.ру: россияне чаще покупают доллары, а продают евро
Дерматологи перечислили признаки аллергической реакции на косметические средства
Wiadomosci: предложения США Путину включают прекращение огня и снятие санкций
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.