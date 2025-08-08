Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тропики, Прованс и Китай: эти 6 решений заставят вашу стену путешествовать по миру

Дизайнеры: интерьер спальни преобразит акцентная стена
2:21
Недвижимость

Интерьер спальни не требует глобального ремонта, чтобы заиграть по-новому. Достаточно сделать акцент на одной из стен — здесь главным инструментом становятся обои. Мы собрали 6 красивых решений из реальных проектов — всё по совету дизайнеров.

Тропическая фреска
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тропическая фреска

Фреска с тропическим настроением

Чтобы привлечь внимание арендаторов из молодого поколения, дизайнеры используют фреску с изображением тропических листьев в спальне. Она станет ярким акцентом у изголовья кровати. А объёмные настенные панели зеленого цвета, оформляющие рабочую зону, идеально поддерживают тропическую тему.

Ар-деко в деталях

Для создания вне времени интерьера дизайнеры выбрали элегантное решение — обои с ар-деко рисунком на стене у кровати. Остальные стены — спокойные, окрашены в мягкий серый. Сочетание нейтральных оттенков и лаконичного орнамента создаёт изысканную атмосферу.

Панно с эффектом росписи

Если хочется чего-то необычного, подойдёт панно, имитирующее ручную роспись по штукатурке. Серый фон и белый растительный орнамент смотрятся сдержанно, но благородно. Такой декор отлично вписывается в современный интерьер с лепниной и яркими цветовыми акцентами.

Спальня с флёром Прованса

Комната, оформленная в стиле прованс, выглядит уютно и изысканно. В изголовье кровати — фреска с изображением деревьев. Её бежевый тон гармонирует с окрашенными в насыщенный бежевый карнизами. Остальные стены — светло-молочные, что добавляет комнате воздуха.

Цветочный романтизм

Классическое решение — цветочные обои. Они украшают не только стену у кровати, но и продолжаются в гардеробной. Голубая краска на других стенах делает интерьер спокойным и уравновешенным.

Голубая шинуазри

Европейская имитация китайского искусства, в частности, фреска с растительным орнаментом на голубом фоне создаёт атмосферу умиротворения. Зелёная кровать идеально сочетается с обоями, а шторы с рисунком поддерживают композицию. Остальные стены стоит оставить в нейтральной гамме.

Уточнения

Фре́ска (от итал. fresco - свежий, аффреско (итал. affresco - по сырой штукатурке) — одна из техник стенных росписей, противоположность "альсекко" (росписи по сухому). При высыхании содержащаяся в штукатурке известь образует тонкую прозрачную кальцитную плёнку, делающую фреску долговечной.

